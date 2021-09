Licorice Pizza: il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Licorice Pizza è il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto ambientato negli anni '70.

Nel video, sulle note di uno dei brani più conosciuti di David Bowie, si vede l'incontro tra un giovane attore e una ragazza che diventa il suo primo grande amore, situazione che complica la sua vita.

Il film Licorice Pizza, diretto da Paul Thomas Anderson, arriverà in alcuni cinema americani il 26 novembre, per poi essere distribuito in tutte le città statunitensi il 25 dicembre.

La storia è ambientata negli anni '70 nell'area della San Fernando Valley e racconterà il passaggio del protagonista, interpretato da Cooper Hoffman, dall'adolescenza all'età adulta. Nel cast anche Bradley Cooper, Alana Haim e Benny Safdie.

Il titolo del lungometraggio fa riferimento alla catena di negozi di dischi con sede nel sud della California che era popolare negli anni '70. Il trailer di Licorice Pizza era già stato presentato in anteprima mondiale a Londra al The Prince Charles Cinema prima delle proiezioni di classici come Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America e American Graffiti.