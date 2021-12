Licorice Pizza è il Miglior Film del 2021 per la National Board of Review

I premi annuali assegnati dalla National Board of Review hanno proclamato Licorice Pizza il Miglior Film del 2021, tra i vincitori anche Will Smith e Rachel Zegler.

I riconoscimenti assegnati dall'organizzazione hanno, in passato, spesso predetto i vincitori degli Oscar come accaduto recentemente nel 2018 con Green Book.

Licorice Pizza, oltre al premio come Miglior Film dei National Board of Review, ha fatto ottenere a Paul Thomas Anderson il riconoscimento come Miglior Regista e ad Alana Haim e Cooper Hoffman quello come Migliori Attori Esordienti.

Will Smith e Rachel Zegler sono stati proclamati Miglior Attore e Miglior Attrice Protagonista grazie ai film Una famiglia vincente - King Richard e West Side Story, mentre tra le interpretazioni degli attori non protagonisti hanno trionfato Ciaran Hinds e Aunjanue Ellis per Belfast e King Richard.

A Hero ha invece ottenuto i premi come Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Film Straniero.

Ecco tutti i premi assegnati:

Miglior Film: Licorice Pizza

Miglior Regista: Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Miglior Attore Protagonista: Will Smith, Una famiglia vincent - King Richard

Miglior Attrice Protagonista: Rachel Zegler, West Side Story

Miglior Attore Non Protagonista: Ciarán Hinds, Belfast

Miglior Attrice Non Protagonista: Aunjanue Ellis, King Richard

Miglior Sceneggiatura Originale: Asghar Farhadi, A Hero

Miglior Sceneggiatura Non Originale: Joel Coen, The Tragedy of Macbeth

Migliori Attori Emergenti: Alana Haim & Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Miglior Regista Esordiente: Michael Sarnoski, Pig

Miglior Film Animato: Encanto

Miglior Film in lingua straniera: A Hero

Miglior Documentario: Summer of Soul

Miglior Cast: The Harder They Fall

Miglior Fotografia: Bruno Delbonnel, The Tragedy of Macbeth

NBR Freedom of Expression Award: Flee

Migliori Film dell'anno

Belfast

Don't Look Up

Dune

King Richard

The Last Duel

Nightmare Alley

Red Rocket

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Top 5 Migliori Film in lingua straniera

Benedetta

Lamb

Lingui, The Sacred Bonds

Titane

The Worst Person in the World

Top 5 Documentari

Ascension

Attica

Flee

The Rescue

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain

Top 10 Film Indipendenti

The Card Counter

C'mon C'mon

CODA

The Green Knight

Holler

Jockey

Old Henry

Pig

Shiva Baby

The Souvenir Part II