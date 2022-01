Licorice Pizza, la data di uscita in Italia del film di Paul Thomas Anderson

Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson interpretato da Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn e Bradley Cooper, ha finalmente una data di uscita in Italia: la pellicola più attesa di questa stagione cinematografica arriverà nei cinema italiani il 17 marzo e sarà distribuita da Eagle Pictures.

Acclamato dalla critica, Licorice Pizza è per Variety "un capolavoro", il "film dell'anno" per Entertainment Weekly, "il film più delicato e accattivante di Anderson" per Screen International, mentre per Rolling Stone "ci sono due corteggiamenti nella pellicola, e solo uno di loro avviene sullo schermo. L'altro è tra noi e il film".

Licorice Pizza: Alana Haim e Cooper Hoffman

Ambientato nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, il regista ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim e Cooper Hoffman, in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.

I fan italiani di Paul Thomas Anderson dovranno quindi aspettare fino a marzo per vedere in sala Licorice Pizza, anche se, nel frattempo il film ha già ottenuto diverse candidature per il Golden Globe (miglior film, miglior attrice e migliore attore, migliore sceneggiatura) e per i Critics' Choice Awards.