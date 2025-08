Liam Neeson svela con quali attori si rifiuterebbe di lavorare: “È un insulto”

Liam Neeson, attualmente impegnato nelle riprese del reboot comico Una Pallottola Spuntata, ha sorpreso i fan con dichiarazioni molto dirette durante una recente intervista. L'attore, noto per la sua carriera variegata tra cinema d'azione, film drammatici e produzioni di alto profilo, ha parlato apertamente di un aspetto per lui fondamentale sul set: la professionalità, in particolare la puntualità.

Nonostante la lunga esperienza e l'abilità di adattarsi ai ruoli più diversi, Neeson ha chiarito che ci sono colleghi con cui non accetterebbe mai di collaborare, indipendentemente dal loro talento.

Liam Neeson torna alla commedia con il reboot di Una Pallottola Spuntata

Nel nuovo capitolo di Una pallottola spuntata, prodotto da Seth MacFarlane, Liam Neeson interpreta un ruolo che si discosta nettamente dalla sua immagine da duro. Il film promette toni decisamente comici, ma secondo le prime indiscrezioni il contrasto tra il registro dell'attore e lo stile del film è proprio ciò che potrebbe renderlo irresistibile al pubblico.

Una pallotola spuntata: Liam Neeson, Paul Walter Hauser in una scena

Neeson ha raccontato di aver accettato il progetto per mettersi alla prova con un genere che, negli ultimi anni, aveva esplorato raramente. "È stata una sfida, ma anche un modo per uscire dalla mia comfort zone", ha affermato. Il film segna una parentesi inedita nella sua filmografia recente, dominata da thriller e film d'azione.

Le parole di Liam Neeson sugli attori con cui non lavorerebbe mai

Nel corso dell'intervista a Rolling Stone, l'attore ha riflettuto sulla propria carriera e sull'importanza dell'etica lavorativa. "C'è sempre qualcosa da imparare. Ogni attore, ogni regista ti insegna qualcosa", ha spiegato. Tuttavia, ha anche sottolineato con fermezza di non sopportare chi manca di rispetto alla troupe: "Sento spesso storie di colleghi di talento che si presentano sul set con due, tre, perfino quattro ore di ritardo. Non lavorerei mai con persone così".

Una pallotola spuntata: Liam Neeson in una scena

Il protagonista di Taken ha poi aggiunto: "È un insulto, davvero. Ci sono 70, 80 persone che ti aspettano, persone che si alzano alle 4 del mattino per montare un set. Il minimo che puoi fare è essere puntuale".

L'attore ha ribadito quanto per lui sia importante mostrare rispetto verso ogni membro della produzione, dal regista all'ultimo assistente: "Essere presenti e pronti a lavorare non è solo una questione di disciplina. È una forma di rispetto verso tutti".

Queste dichiarazioni non fanno che confermare la reputazione di Neeson come professionista rigoroso e rispettato nel settore. Le sue parole arrivano in un momento in cui Hollywood sta riflettendo molto sul comportamento e sull'etica professionale degli attori, alla luce di numerosi scandali e tensioni sul set.

Con una carriera che spazia da Schindler's List a Batman Begins, passando per le saghe action e film indipendenti, Liam Neeson si conferma una figura centrale nel panorama cinematografico internazionale. La sua partecipazione al reboot di Una Pallottola Spuntata dimostra ancora una volta la sua volontà di rinnovarsi e mettersi in gioco.