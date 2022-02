Il potere del cane domina i London Critics' Circle Awards 2022

lI potere del cane domina i London Critics' Circle Awards 2022 con quattro premi, tra cui quelli per Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee, premi anche per Olivia Colman, Ruth Negga e Andrew Garfield.

Il potere del cane di Jane Campion ha vinto quattro importanti riconoscimenti alla 42a edizione dei London Critics' Circle Film Awards 2022, portandosi a casa i premi per il film dell'anno, miglior regista dell'anno per Jane Campion, miglior attore protagonista e non protagonista per Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee. Questo è il secondo film di Jane Campion a ricevere il massimo riconoscimento dei London Critics' Circle Film Awards 28 anni dopo la vittoria di Lezioni di piano nel 1994.

The Lost Daughter: Olivia Colman in una scena

La performance di Olivia Colman ne la figlia oscura di Maggie Gyllenhaal, snobbata alle nomination dei BAFTA, le è valsa il premio di attrice dell'anno. Questo è il terzo premio per Olivia Colman dal London Critics' Circle dopo aver vinto in precedenza per Tyrannosaur e La favorita.

The Souvenir: Part II di Joanna Hogg è stato eletto miglior film britannico/irlandese dell'anno, due anni dopo che il suo predecessore The Souvenir aveva conquistato lo stesso riconoscimento. È stato uno dei tre film per i quali Tilda Swinton ha vinto il premio come attrice britannica/irlandese dell'anno, insieme a Memoria e The French Dispatch.

Passing di Rebecca Hall è stato eletto film rivelazione britannico/irlandese dell'anno e ha visto premiata come miglior attrice non protagonista Ruth Negga. Andrew Garfield è stato eletto miglior attore britannico/irlandese dell'anno per le sue performance in Tick, Tick... Boom!, Gli occhi di Tammy Faye, Spider-Man: No Way Home e Mainstream.

