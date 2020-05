L'Hotel degli Amori Smarriti, da oggi in digitale: ecco dove vederlo

L'Hotel degli Amori Smarriti, il film premiato con Chiara Mastroianni e Vincent Lacoste, è disponibile da oggi in streaming su MioCinema e non solo.

Officine UBU annuncia che il film L'Hotel degli Amori Smarriti di Christophe Honoré, la cui uscita nei cinema lo scorso 20 febbraio era stata bruscamente interrotta a causa dell'emergenza Covid-19, sarà disponibile da oggi per la visione web on demand in digitale sulle principali piattaforme.

L'hotel degli amori smarriti arriva on demand dopo essere stato presentato con successo al 72° Festival di Cannes, dove la protagonista Chiara Mastroianni ha ottenuto il Premio per la Miglior Interpretazione nella sezione Un Certain Regard, e dopo essere stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - SNCCI, che lo ha definito una commedia sentimentale irresistibile e ironica, piena di spunti narrativi audaci, che si offre anche come una candida riflessione esistenziale. Trasportato dalla superba energia di Chiara Mastroianni, Christophe Honoré intreccia melodramma e favola fantastica sognando orizzonti sentimentali ed erotici tutti da sperimentare.

L'hotel degli amori smarriti: una scena con Chiara Mastroianni

Dopo vent'anni di matrimonio, Richard scopre che Maria lo tradisce. Lei decide di lasciare il domicilio coniugale e di trasferirsi nell'hotel di fronte, dal quale avrà una vista privilegiata sul suo appartamento, su Richard e sul loro matrimonio. Nella stanza 212 Maria riceverà delle visite inattese dal suo passato, con le quali rivivrà i ricordi di amori sognati e perduti in una magica notte che le cambierà la vita.

Il film arriva sulle principali piattaforme digitali, tra cui MioCinema e #iorestoinSALA, entrambe fortemente volute e gestite dagli esercenti cinematografici colpiti dalla fase emergenziale che ha imposto la chiusura delle sale. MioCinema è la piattaforma di prossimità dedicata al cinema d'autore che aggiornerà ogni 15 giorni il suo catalogo, permettendone l'acquisto legato alla propria sala cinematografica "reale" e "di fiducia", la quale avrà una percentuale (40%) del biglietto. La visione web replicherà per quanto possibile il posto in sala e gli utenti potranno interagire tramite chat (info al sito http://miocinema.it).

IorestoinSALA è la nuova iniziativa digitale nata dalla volontà comune di un gruppo di Esercenti cinematografici che gestiscono circa 70 strutture per un totale di circa 170 schermi e che - in attesa di poter tornare a riempire fisicamente le sale, hanno deciso di creare una soluzione on-line per soddisfare le necessità dei propri spettatori. La visione online di entrambe queste piattaforme verrà garantita dalla piattaforma nazionale Mymovies del gruppo GEDI, che raccoglierà i film nelle categorie "current o catalogo". La visione web sarà affiancata da una serie di attività collaterali quali presentazioni, dibattiti e promozioni.