Let Him Go: il western con Kevin Costner e Diane Lane conquista il box office USA

Let Him Go, western thriller con Kevin Costner e Diane Lane, conquista il box office USA superando i 4 milioni e segna il miglior incasso per un film nelle ultime sei settimane.

Il box office USA si riaccende con l'uscita di Let Him Go, western thriller interpretato da Diane Lane e Kevin Costner che conquista il botteghino segnando il miglior weekend delle ultime sei settimane per un film. Let Him Go apre con 4,1 milioni di dollari in 2.454 sale, con una media per sala di 1.670 dollari, cifre da non snobbare in questa delicata fase dettata dall'emergenza sanitaria globale. Nel film, scritto e diretto da Thomas Bezucha, Kevin Costner interpreta uno sceriffo in pensione e Diane Lane sua moglie. I due lasciano il loro ranch nel Montana per soccorrere il nipote alle prese con una pericolosa famiglia del Dakota, confronto che finisce nella violenza.

Balla coi lupi: Kevin Costner fu oggetto di scherno durante la lavorazione

Perde una posizione Come Play - Gioca con me, horror di Jacob Chase che vede protagonista Larry, creatura mostruosa che si manifesta attraverso smartphone e congegni mobili. Come plau incassa 1,7 milioni raggiungendo un incasso totale di 5,6 milioni in due settimane.

In terza posizione troviamo Nonno questa volta è guerra!, commedia con Robert De Niro che sarebbe dovuta uscire in un primo tempo nel 2018. Il film, che mette in campo una guerra senza esclusione di colpi tra nonno e nipote, incassa altri 1,5 milioni che lo portano a un totale di 13,4 milioni in cinque settimane.

Quinta settimana di permanenza nella top five anche per l'action movie Honest Thief. Nel film, Liam Neeson interpreta Tom Carter, un ladro che ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Dopo essersi innamorato di Annie (Kate Walsh), Tom decide di cambiare vita e dimenticare il passato criminale. Ed è qui che la situazione si complica. Gli agenti assegnati alla sua ricerca (Jai Courtney e Anthony Ramos) decidono di fare il doppio gioco per tenersi il malloppo. E quando si mettono sulle tracce di Annie, Tom non glielo perdonerà. Honest Thief incassa altri 1,1 milioni arrivando a superare gli 11 milioni complessivi.

Stabile in quinta posizione, Tenet. A dieci settimane dall'uscita, il thriller di Christopher Nolan ha raccolto altri 905 mila dollari arrivando a 55,q milioni complessivi. Migliori gli incassi sui mercati internazionali: la pellicola celebra infatti il traguardo dei 350 milioni. Qui trovate la recensione di Tenet.