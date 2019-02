Kevin Costner e Diane Lane star del thriller Let Him Go

Si riunisce la coppia composta da Kevin Costner e Diane Lane. I due attori, comparsi nei ruoli di Jonathan e Martha Kent ne L'uomo d'acciaio nel 2013, torneranno a recitare insieme nel thriller Let Him Go, che inizierà la lavorazione in primavera.

Dopo la perdita del loro figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Costner) e la moglie Margaret (Lane) lasciano il loro ranch in Montana per salvare il nipote dalle grinfie di una pericolosa famiglia criminale del Dakota guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando scoprono che i Weboy non hanno alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret decidono di combattere per riunire la propria famiglia.

Thomas Bezucha scriverà e dirigerà il thriller ispirato all'omonimo romanzo di Larry Watson. Focus Features e Universal Pictures International si occuperanno della distruzione internazionale.

Diane Lane è apparsa nell'ultima stagione di House of Cards e presto tornerà in tv nella serie basata sulla graphic novel Y: The Last Man. Kevin Costner sarà prossimamente in Highwaymen - L'ultima Imboscata a fianco di Woody Harrelson.

