Let Him Go: il film con Kevin Costner e Diane Lane ha una data di uscita

Let Him Go, il film con star Kevin Costner e Diane Lane, ha ora una nuova data di uscita: il 6 novembre 2020 il progetto arriverà nelle sale americane.

Focus Features ha scelto una data non particolarmente facile per quanto riguarda i risultati ai box office considerando che si scontrerà con l'atteso Black Widow.

Il film Let Him Go è diretto da Thomas Bezucha e racconterà la storia dello sceriffo George Blackledge e di sua moglie Margaret, interpretati da Kevin Costner e Diane Lane, che dopo la morte del loro figlio decidono di lasciare il loro ranch in Montana per salvare il nipote che vive in una famiglia pericolosa guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando i due coniugi scoprono che non hanno alcuna intenzione di lasciar andare il ragazzino, George e Margaret decidono di lottare per la loro famiglia.

Nel cast ci sono anche Lesley Manville, Will Brittain, Jeffrey Donovan, Kayli Carter, e Booboo Stewart.

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo scritto da Larry Watson ed è stato scritto da Bezucha.