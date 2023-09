L'estate nei tuoi occhi, in arrivo uno spin-off per la serie Prime Video?

I fan di L'estate nei tuoi occhi, la popolare serie Young Adult di Prime Video basata sui romanzi di Jenny Han, potrebbero presto ricevere ottime notizie... Che si tratti di uno spin-off?

L'estate non finisce mai

The Summer I Turned Pretty: una foto di scena

Ormai siamo a settembre, e ci prepariamo a salutare la stagione estiva godendoci questi ultimi giorni prima che inizino a cadere le fogli e a cambiarne i colori... Ma su Prime Video, l'estate è presente tutto l'anno grazie alla serie Young Adult L'estate nei tuoi occhi, che con la sua stagione è diventata la serie più vista della piattaforma tra le donne dai 18 ai 34 anni, posizionandosi dietro a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, come riporta anche Deadline.

Ma tale successo, che ha già portato al rinnovo per una terza stagione, potrebbe generare anche altri prodotti...

"Era uno dei nostri obiettivi da anni, quello di avere uno show cardine per questo tipo di audience" ha affermato Vernon Sanders, a capo della divisione televisiva di Amazon e MGM Studios "Per cui siamo felicissimi. Questo show continuerà ad essere un pezzo forte per noi, e abbiamo assolutamente intenzione di continuare a costruirci intorno. Jenny ha una visione incredibile sulla direzione da prendere, ma stiamo già lavorando a dei 'pezzi complementari'".

Spin-off in arrivo?

The Summer I Turned Pretty: Lola Tung in una scena

Cosa significano dunque le parole di Sanders? Possiamo sperare in degli spin-off? I colleghi di Deadline hanno indagato, ed ecco la risposta del produttore...

"Vi dirò semplicemente di restare sintonizzati. Jenny ha delle entusiasmanti sorprese per voi".

"Noi non vediamo l'ora di [lavorare] alla terza stagione, e lei ha una visione che include molto di più" ha quindi concluso.

Che davvero vi siano uno più spin-off in arrivo?