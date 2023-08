L'estate nei tuoi occhi: la stagione 3 ottiene il via libera alla produzione

L'estate nei tuoi occhi tornerà prossimamente sugli schermi di Prime Video con gli episodi della stagione 3, continuando così la storia tratta dai romanzi di Jenny Han.

Il rinnovo è stato deciso prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, mentre le puntate del secondo capitolo della storia sono raddoppiati rispetto a quelli del primo durante i primi tre giorni di presenza in catalogo.

Il nuovo capitolo della storia

L'estate nei tuoi occhi 2: un'immagine della serie

Vernon Sanders, responsabile dei progetti televisivi di Amazon, ha sottolineato che L'estate nei tuoi occhi è stata accolta con grande passione da parte dei fan che stanno attendendo il terzo capitolo della storia.

La serie, di genere drammatico, racconta la storia di amori, amicizia e di un'estate perfetta.

La sinossi della seconda stagione è la seguente:

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Il team creativo

Alla guida di L'estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton sono anche produttrici esecutive insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip. Jenny Han è l'autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto ti amo e L'estate nei tuoi occhi che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate su questi libri - la serie Prime Video L'estate nei tuoi occhi, di cui è executive producer e co-showrunner - e la serie Netflix XO, Kitty, uno spin-off dell'universo di To All the Boys, di cui è executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys.