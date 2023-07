L’estate nei tuoi occhi 2, la recensione: l'adolescenza post mortem

A volte i percorsi seriali e streaming sono davvero speculari ed emblematici. Se Netflix ha risposto al "bisogno" del suo target più giovane di un teen drama proponendo Outer Banks e ibridandolo con l'avventura citazionista insieme alla disparità sociale di The O.C., Prime Video ha invece optato per qualcosa di più "puro" prendendo a piene mani dalle atmosfere di Dawson's Creek per raccontare una storia di evoluzione dei rapporti quando si entra nell'adolescenza e quindi i sentimenti di amicizia possono diventare qualcosa di più, con L'estate nei tuoi occhi. Quest'ultimo è un teen drama puro ed efficace nella sua semplicità, partendo dai romanzi di Jenny Han. Tutti i rapporti, appunto, evolvono con la crescita e uno dei primi scontri più duri e toccanti è quello con la morte ed è ciò che vi racconteremo nella recensione de L'estate nei tuoi occhi 2, dal 14 luglio su Prime Video con appuntamento settimanale.

Elaborazione del lutto

L'estate nei tuoi occhi 2: una scena

È doppiamente speculare Jenny Han in streaming, anche showrunner degli adattamenti tratti dai suoi romanzi per ragazzi. Se infatti su Netflix la sua Summer Trilogy Tutte le volte che ho scritto ti amo è diventata una trilogia di film e ora anche una serie spin-off XO, Kitty, su Prime Video The Summer I Turned Pretty (che esprime benissimo il passaggio della pubertà in cui il corpo, maschile e femminile, cambia) è diventato la serie L'estate nei tuoi occhi che torna con una seconda stagione più matura. A cambiare prima di tutto è la struttura narrativa non più lineare e cronologica rispetto al ciclo inaugurale: ci viene detto da subito con un flashforward iniziale che il triangolo tra la protagonista Belly (Lola Tung) e i due fratelli Conrad e Jeremiah (Christopher Briney e Gavin Casalegno) è finito in un nulla di fatto l'estate scorsa, creando tensioni in entrambe le famiglie dei Fisher e dei Conklin, mentre Susannah (una ritrovata Rachel Blanchard a suo tempo protagonista di teen stories come Ragazze a Beverly Hills) non è sopravvissuta al ritorno del cancro, pur accettando di fare nuovamente la chemio per i figli. Non è uno spoiler, ci viene appunto detto dalle prime battute e questi nuovi 8 episodi (uno in più rispetto alla scorsa stagione) serviranno a farci capire come arriveremo a questo epilogo.

Post mortem

L'estate nei tuoi occhi 2: una scena

Il tema centrale è quindi quello della perdita, che è sia una perdita fisica che metaforica, ovvero quella dell'innocenza, poiché i protagonisti sono costretti ad affrontare un argomento delicato come la morte di una persona cara e i primi scampoli di college, dove Conrad si è trasferito e dove il fratello maggiore di Belly, Steven (Sean Kaufmann) andrà alla fine dell'estate. I protagonisti guardano quindi con paura e sospetto all'età adulta, mentre gli stessi genitori fanno fatica ad andare avanti.

L'estate nei tuoi occhi 2: una scena

Anche gli adulti infatti devono affrontare a proprio modo il lutto, soprattutto Laurel (Jackie Chung) dato il suo strettissimo rapporto con Susannah. Devono imparare ad accettare che la vita va avanti e non va sprecata per chi rimane. Parallelamente assistiamo al nuovo capitolo del triangolo amoroso al centro della storia, che non può non far venire in mente dinamiche già vissute nei teen drama - per citarne due tra i più celebri e simili, Joey-Dawson-Pacey in Dawson's Creek ed Elena-Stefan-Damon in The Vampire Diaries. Se quindi lo sviluppo sembra già visto, è l'elemento nuovo della maturità e dell'elaborazione del lutto a portare qualcosa di nuovo nella narrazione.

La durata di un'estate

L'estate nei tuoi occhi 2: una scena

La particolarità de L'estate nei tuoi occhi, un po' come Outer Banks, è di essere ambientata durante i mesi estivi invece che durante il periodo scolastico. Grazie ai flashforward, i piani temporali si mescolano, ma l'atmosfera rimane quella della stagione estiva, grazie anche a una fotografia che fa respirare il sapore del mare, della sabbia, del vento tra i capelli e della salsedine tra le mani, e una colonna sonora particolarmente azzeccata proprio come i teen drama di un tempo, che parte e ritorna da Taylor Swift, come "Back to December" e "August". Una stagione che Belly attendeva sempre con ansia e in cui pensava sarebbe sempre potuta tornare a rifugiarsi, proprio come a casa Fisher, e da cui invece ora sente di dover fuggire mentre la casa è minacciata da un visitatore esterno. Per salvaguardare l'eredità di Susannah e soprattutto ciò che rappresenta per tutti loro Belly dovrà fare chiarezza nel proprio cuore. Le decisioni dovranno arrivare anche per Steven, per Laurel e per la migliore amica Taylor, che riserverà non poche sorprese nei nuovi episodi. Sarà davvero un'estate in cui cambierà tutto.