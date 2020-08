L'Esorcista: un reboot del film in lavorazione?

Un reboot del film L'Esorcista sarebbe in lavorazione presso lo studio Morgan Creek che ha in cantiere anche un altro remake horror.

L'Esorcista sta per tornare al cinema, stavolta con un reboot del film del 1973: questo almeno stando ai rumors diffusi da Deadline, secondo il quale il nuovo film sarebbe in lavorazione presso lo studio Morgan Creek.

Max von Sydow davanti alla casa della piccola indemoniata de L'esorcista

Non si conoscono ancora molti dettagli sul progetto, ma sappiamo che Morgan Creek avrebbe in cantiere un altro remake horror, addirittura un rifacimento di Inseparabili di Cronenberg con Rachel Weisz.

Tornando a L'esorcista, il film diretto da William Friedkin nel 1973 e tratto da un romanzo di William Peter Blatty è ormai un classico dell'horror e in particolare, nel sottogenere delle possessioni diaboliche resta insuperato. Pochi film, tra quelli che hanno affrontato le stesse tematiche, possono vantarsi di averlo fatto in un modo che non richiamasse in qualche maniera il film di Friedkin.

Al centro della storia del film, una ragazzina di 12 anni, Regan MacNeil, figlia di un'attrice famosa e divorziata, che dopo aver incautamente giocato con con una tavoletta OuiJa viene posseduta dal diavolo. Le prime manifestazioni della sua possessione son inquietanti quanto inspiegabili, poi la situazione precipita e sua madre si decide a chiedere aiuto ad un esorcista, Padre Merrin.

L'esorcista: ecco chi è Pazuzu, il demone assiro che tormenta la piccola Regan

Con il ruolo di Regan, Linda Blair ha conquistato un posto nella storia dell'horror, ma il film ha dato spazio anche alle intepretazioni memorabili di Ellen Burstyn, Jason Miller e Max von Sydow, che truccato in modo da sembrare più anziano, vestì l'abito talare di padre Lankester Merrin.

De L'esorcista sono stati realizzati due sequel e una serie televisiva recente, oltre a due prequel - spinoff usciti negli anni Duemila.