L'esorcista: Olivia Marcum sarà protagonista del sequel del cult horror

Nel cast del nuovo capitolo della saga horror L'esorcista ci sarà anche la giovane Olivia Marcum, che si è unita al cast del nuovo progetto prodotto da Blumhouse, Universal, Peacock e Morgan Creek.

Il film dovrebbe essere il primo tassello di una nuova trilogia, un po' come accaduto a Halloween.

Olivia Marcum ha recitato recentemente in Matilda the Musical e la produzione non ha ancora svelato i dettagli del ruolo che le è stato affidato nel progetto. Nel cast del film che continuerà la storia di L'esorcista ci saranno anche Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett ed Ellen Burstyn, che riprenderà la parte di Chris MacNeil nel film diretto da William Friedkin.

L'originale L'esorcista, uscito nel 1973, a oggi ha incassato oltre 441 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film horror con il maggior incasso nazionale di sempre. Il film è stato anche nominato per dieci Oscar, incluso uno per Burstyn come migliore attrice, ed è il primo horror a ricevere una nomination come miglior film.

Scott Teems, Danny McBride e David Gordon Green hanno collaborato per il soggetto de L'Esorcista firmato poi Peter Sattler e Green.