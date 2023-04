L'esorcista del papa: il trailer ha spoilerato un importante colpo di scena

Già i trailer di Black Adam e Shazam! Furia degli Dei avevano sollevato le proteste degli spettatori perché rivelavano troppo. Ci si è messo anche il trailer de L'Esorcista del Papa ad avvelenare gli animi anticipando uno dei principali colpi di scena presenti nel film.

Attenzione! non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler su L'Esorcista del Papa, attualmente nei cinema

L'esorcista del Papa: una scena del film

L'Esorcista del Papa vede la star Russell Crowe nel ruolo del vero esorcista, Padre Gabriele Amorth. Nonostante i giudizi della critica non proprio positive e l'attacco del Vaticano, che ha criticato le invenzioni e lo splatter presenti nella storia, di cui parliamo anche nella nostra recensione de L'Esorcista del Papa, il film racconta gli esorcismi di padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

L'Esorcista del Papa, il regista non ha mai visto L'Esorcista di Friedkin: "Solo qualche frammento"

Il trailer del film mostra il personaggio di Rosaria che salta da un edificio e muore. Il Vaticano, quindi, critica padre Amorth sostenendo che questa morte, che egli non ritiene un esorcismo, è un tentativo fallito di salvare la signora. Il trailer rivela chiaramente che la sua morte lo perseguita, con i momenti finali che mostrano una manifestazione demoniaca di Rosaria.

L'esorcista del Papa: una scena del film

Ma il trailer avrebbe potuto facilmente evitare di mostrare il suicidio in modo che i fan non sapessero che Rosaria sarebbe tornata a perseguitare Amorth. Invece, dal momento in cui il film inizia, i fan sanno che il senso di colpa che sta distruggendo Amorth è dovuto a questo incidente a cui si continua ad alludere a Roma. Questa scelta rovina la tensione, il mistero e la suspense e aiuta i fan a capire che Amorth rivedrà Rosaria in Spagna quando combatterà contro Asmodeus. Se il film avesse tenuto segreta l'arma demoniaca del Re dell'Inferno, avrebbe aumentato quel senso di sorpresa nel finale de L'Esorcista del Papa, come spiega Cbr.com.

Sfortunatamente, il trailer fa trapelare che l'intero schema di Asmodeus sta funzionando, lascia intendere che il demone si impossessa di un prete e si infiltra nella Chiesa cattolica. Inoltre, mostra l'abbazia come un sito usato per secoli dall'Inquisizione spagnola prima di macchiare il nome del Vaticano. A peggiorare le cose, i momenti finali del trailer vedono Amorth posseduto, chiaro riferimento a padre Karras e Regan MacNeil ne L'esorcista.