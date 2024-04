L'esorcista del Papa, Russell Crowe: 'Forse realizzeremo una trilogia'

Russell Crowe non vede l'ora di tornare nei panni di Padre Gabriele Amorth per raccontare nuove storie incentrate sulle gesta del celebre esorcista.

Russell Crowe anticipa che L'esorcista del Papa potrebbe essere l'inizio di una vera e propria saga horror a tema demoniaco, quantomeno di una trilogia. Con un modesto budget di 18 milioni di dollari, il film è riuscito a incassare oltre 77 milioni. Una performance così lucrosa al botteghino ha spinto la produzione a mettere in cantiere un sequel. Ma secondo la star australiana, questo sarebbe solo l'inizio.

L'esorcista del Papa: una scena del film

Durante un'intervista con The Six O'Clock Show, Russell Crowe ha anticipato i piani originali del franchise, spiegando che la visione ambiziosa è stata temporaneamente bloccata a causa di un cambio di leadership nello studio che ha prodotto il film:

"Beh, questo è in discussione al momento. I produttori originariamente hanno dato il via allo studio non solo per un sequel, ma per due. Ma c'è stato un cambio di capi dello studio al momento, quindi siamo in attesa. Ma sicuramente andremo avanti. Abbiamo impostato quel personaggio in modo da poterlo tirar fuori in circostanze molto diverse".

L'Esorcista del Papa: e se fosse l'inizio di una nuova saga?

La saga di Padre Amorth

Russell Crowe rimane speranzoso di tornare a indossare nuovamente i panni dell'esorcista Padre Amorth. D'altronde il materiale non manca, come spiega lui stesso. "Ricordate che l'uomo su cui è basato il mio personaggio, Gabriele Amorth, ha scritto 12 libri. Detto fatto, materiale per i sequel ce n'è davvero in abbondanza.

Leggete la nostra recensione de L'Esorcista del Papa, che ha lasciato al pubblico uno scenario allettante per i film futuri. La storia si conclude con il protagonista, padre Gabriele Amorth, che scopre che la presenza demoniaca contro cui aveva combattuto è solo una delle 100 presenti in tutto il mondo. Ciò pone le basi per una ricerca più ampia e globale per combattere il male, lasciando la porta aperta a sequel che potrebbero portare la narrazione in varie direzioni.