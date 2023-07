L'Esorcista del Papa in blu-ray, la recensione: quell'audio che arriva dall'inferno

Russell Crowe nei panni di una figura reale quasi leggendaria della chiesa, ovvero Padre Gabriele Amorth, un sacerdote che ha agito come capo esorcista del Vaticano e che ha eseguito più di 100mila esorcismi nella sua vita. Basterebbe solamente questo per fare de L'Esorcista del Papa un film da vedere assolutamente. E anche se l'horror thriller diretto da Julius Avery è tutt'altro che perfetto e soffre di alcuni passaggi poco convincenti, il carisma di Russell Crowe e alcune scene da brivido ne fanno comunque un film da rivedere o scoprire in homevideo.

Tanto più nel blu-ray distribuito da Eagle Pictures, che come vedremo in questa recensione, lascia a desiderare sul piano degli extra, ma sul fronte tecnico assicura invece un video di alta qualità e soprattutto un audio davvero da paura, che ben si adatta alle tematiche demoniache del film. L'ideale per rivedere Padre Gabriele Amorth impegnato in un caso molto delicato, una terrificante possessione di un ragazzo che fa emergere una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Un audio da paura dalla potenza travolgente

Per analizzare il blu-ray di L'Esorcista del Papa, partiamo per una volta dall'audio, perché è il vero pezzo forte dell'edizione distribuita da Eagle Pictures. Troviamo le tracce audio italiana e inglese in DTS HD Master Audio 5.1, e bisogna dire che il rimpianto per non avere a disposizione un Dolby Atmos, svanisce subito. Siamo infatti di fronte a un audio estremamente coinvolgente: il vento, i tuoni, la pioggia, il fuoco, ma soprattutto i suoni gutturali della creatura posseduta, rimbombano da tutti i diffusori con grande partecipazione dell'asse posteriore, e con una spazialità molto elevata che crea un ampio palcoscenico sonoro e permette di percepire sempre con grande precisione la direzionalità degli effetti.

Il tutto è irrobustito da una colonna sonora travolgente e impetuosa, e da un'energia e una potenza importanti, perché il sub non si risparmia e restituisce bassi profondi e muscolari. In questo contesto i dialoghi sono sempre chiari e precisi. Le scene tra padre Amorth e il demone sono ovviamente il top come coinvolgimento e permettono allo spettatore di trovarsi proprio al centro di questa lotta sovrannaturale, circondato, è davvero il caso di dirlo, da effetti infernali.

Un video ottimo, solo lievi flessioni nelle scene più buie

Pur su di un livello leggermente inferiore rispetto all'audio, anche il video de L'Esorcista del Papa non delude le attese, considerando anche le difficoltà di un film con numerose scene piuttosto scure e ricche di effetti visivi. Il quadro comunque è solido, il dettaglio sempre elevato, anche se in alcune sequenze più critiche i contorni si fanno più morbidi e meno incisivi e le immagini più piatte. Ma in questo caso contano molto anche le scelte fotografiche, perché il trasferimento su blu-ray sembra sempre corretto. Se gli esterni splendono per nitidezza, anche le scene buie comunque restano compatte, e soprattutto dall'oscurità emergono sempre dettagli importanti, con un ambiente attorno ai protagonisti che resta percepibile con una buona profondità. Anche il croma risente dell'inclinazione oscura della fotografia, ma i colori sono comunque vivaci e solidi, con una buona saturazione. Ottima la profondità del nero, aspetto fondamentale viste le tematiche del film.

Extra sottotono: poco più di dieci minuti di contributi

L'unica parte sottotono dell'edizione è quella degli extra, che si limitano a poco più di dieci minuti di materiale. Solo due i contributi presenti: il primo è Vi presentiamo Padre Amorth (6' minuti e mezzo), che ovviamente parla del vero esorcista sulle cui gesta è basato il film. Viene analizzata anche la performance di Russell Crowe e di come l'attore sia riuscito a entrare anche nei lati più nascosti del personaggio. La seconda featurette è Cosa ti ha posseduto? (5'): qui il regista Julius Avery, l'attore Russell Crowe e il produttore Jeff Katz parlano dei demoni, degli elementi horror del film e dello stile che si è voluto dare al progetto.