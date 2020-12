L'esorcista: David Gordon Green alla regia del reboot del cult horror?

L'esorcista sembra sia al centro di un reboot e, secondo alcune indiscrezioni riportate di Observer, alla regia dovrebbe esserci David Gordon Green.

Il filmmaker ha già portato al successo il ritorno di Halloween sul grande schermo e la nuova versione del lungometraggio sembra verrà prodotta da Blumhouse Productions in collaborazione con Morgan Creek.

Il film cult L'esorcista raccontava la storia di una ragazzina che iniziava ad avere dei comportamenti inspiegabili che obbligavano a chiedere l'intervento di un prete per compiere un esorcismo nella speranza di liberare il corpo della giovane da una possessione demoniaca. Il romanzo scritto da William Peter Blatty nel 1971 era diventato un film diretto da William Fredkin, dando vita a un successo che ha portato alla creazione di sequel e serie televisive.

David Gordon Green ha portato al successo il ritorno di Halloween nelle sale e il regista si è occupato anche dei sequel Halloween Kills e Halloween Ends. Attualmente il filmmaker sta lavorando anche alla nuova serie Hellraiser per HBO Max. Per ora si tratta comunque di indiscrezioni non confermate e non resta che attendere per scoprire se c'è qualcosa di vero in queste notizie online.