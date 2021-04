Leonardo, stasera su Rai1 l'ultima puntata della serie evento: le anticipazioni

Quella in onda stasera su Rai1 dalle 21:25 sarà l'ultima puntata per Leonardo, la serie evento co-prodotta da Rai Fiction, con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore.

Niente paura però: come annunciato da Luca Bernabei, lo show è stato già rinnovato per una nuova stagione, che dovrebbe approdare in TV l'anno prossimo.

Nelle anticipazioni degli episodi in onda oggi, 13 aprile 2021, ritrovata Caterina (Matilda De Angelis), Leonardo porta avanti il suo lavoro, ma è frustrato dal successo crescente di un artista più giovane, Michelangelo Buonarroti. Mettendo da parte i suoi sentimenti, Leonardo si lascia convincere ad accettare una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con il nuovo rivale.

Mentre nascono dei sospetti su un segreto ben custodito, una presenza del passato spinge Leonardo a dubitare di tutto quello che credeva di sapere. Costretto ad affrontare una tragedia personale, Leonardo apprende una verità destinata a cambiare le scelte fatte finora.

Con i minuti contati, Stefano (Freddie Highmore) si impegna a salvare Leonardo e scopre finalmente la verità che si nasconde dietro il suo segreto più grande. Ormai a conoscenza dei fatti, ma senza prove, una rivelazione inaspettata porta Stefano a chiedere aiuto a una fonte improbabile. Con il patibolo sempre più vicino la vita di Leonardo (Aidan Turner) è appesa a un filo, la sua colpevolezza confermata e ogni speranza sembra perduta. Stefano, da cui dipende il destino del più grande artista di Milano, si rende conto che la risposta che insegue si nasconde proprio nell'uomo che sta cercando di salvare.