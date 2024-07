Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani insieme nella prima foto di Io e te dobbiamo parlare

Come hanno ampiamente documentato i quotidiani locali, Alessandro Siani si trova nelle Marche, impegnato a girare la sua nuova commedia Io e te dobbiamo parlare. E oggi sbuca la prima foto ufficiale che lo vede insieme al collega Leonardo Pieraccioni, coprotagonista della pellicola prodotta da Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di Marche Film Commission e con il patrocinio e l'ospitalità del Comune di Ancona.

Protagoniste femminili della commedia sono Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall'Orto. Con loro nel cast anche Peppe Lanzetta, Giovanni Esposito e Biagio Izzo.

Io e te dobbiamo parlare sarà nelle sale il 19 dicembre 2024 distribuita da 01 Distribution.

I sorridenti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, insieme sul set per la prima volta

La sinossi

Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa e un'antica amicizia un po' ammaccata, due esistenze forse troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere. Fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre.