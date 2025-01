Dalla sala a Netflix: dopo Parthenope di Paolo Sorrentino, altri film italiani sbarcano sulla piattaforma

Netflix sarà sempre più spesso l'approdo di tanti film italiani alla ricerca di un approdo in streaming dopo il passaggio in sala. È quanto è stato annunciato nel corso dell'evento Next on Netflix, durante il quale sono state presentate le maggiori novità per il 2025, in occasione dei 10 anni dall'arrivo della piattaforma in Italia.

Si comincia alla grande, il prossimo 6 febbraio, con Parthenope, l'ultimo film realizzato dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes, dov'era in concorso per la Palma d'oro (poi vinta da Anora), è arrivato nelle sale italiane il 24 ottobre 2024, racimolando più di 7 milioni di euro.

Non solo Parthenope: gli altri film italiani in arrivo su Netflix

L'abbaglio: Ficarra e Picone in un'immagine del film

La piattaforma programma di distribuire in streaming più di un film al mese. Intanto, dopo l'ultima fatica di Paolo Sorrentino, durante Next on Netflix è stato annunciato che presto sarà la volta de L'abbaglio, diretto da Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone.

Ambientato nel 1860, il film ci riporta al tempo della spedizione dei Mille con Giuseppe Garibaldi. Tra gli ufficiali più fedeli c'è il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini, e tra i militi ci sono due siciliani, Domenico Tricò, un contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale, un illusionista.

Sbarcati in Sicilia, a Marsala, i Mille iniziano a battersi con l'esercito borbonico. Quando è quasi costretto ad arretrare, Garibaldi affida una manovra diversiva al colonnello Orsini: il piano è far credere a Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell'esercito regio, che il generale stia battendo in ritirata.

Io e te dobbiamo parlare: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni sul set

Nel corso delle prossime settimane sbarcherà sulla piattaforma anche la commedia Io e te dobbiamo parlare, diretta da Alessandro Siani, interpretata da Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi e lo stesso regista.

Antonio e Pieraldo sono due agenti di polizia che hanno più di quanto possano credere in comune. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l'ex moglie di Antonio e l'attuale compagna di Pieraldo, Maria (Gea Dall'Orto), è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo. E poi c'è Sara, l'affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e vorrebbe avere un futuro.

Ad accomunarli è anche la mancanza di grandi ambizioni e una certa pavidità, nonostante il lavoro che hanno scelto. Tutto cambia però quando dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso.