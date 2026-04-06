Io e te dobbiamo parlare: stasera su Rai 1 la commedia con Siani e Pieraccioni

Io e te dobbiamo parlare unisce due icone della comicità italiana in una commedia piena di colpi di scena, gag irresistibili e adrenalina, in prima visione stasera lunedì 6 aprile su Rai 1. Trama e cast completo

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni
NOTIZIA di 06/04/2026

Stasera lunedì 6 aprile, al termine di Affari Tuoi su Rai 1, va in onda in prima visione Io e te dobbiamo parlare, la commedia che unisce due veri campioni della risata italiana: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Una pellicola che promette divertimento, azione e colpi di scena, raccontando l'amicizia, le incomprensioni e le sfide di due poliziotti molto diversi tra loro, ma legati da un passato comune.

La Trama del film di Rai 1

Antonio e Pieraldo non sono esattamente i "top gun" della Polizia di Stato. La loro carriera è rimasta ferma al palo e la loro storica amicizia ha iniziato a scricchiolare sotto il peso del tempo e di troppe incomprensioni. Oltre alla volante che guidano ogni giorno, i due condividono una vita intrecciata: una donna, una figlia "a metà" e una routine che non li ha mai messi davvero alla prova.

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Io e te dobbiamo parlare: una scena del film

Tutto cambia quando si ritrovano, quasi per errore, nel bel mezzo di un'indagine intricata e pericolosa. Tra colpi di scena, rischi mozzafiato e una sfida contro il tempo, i due "eroi loro malgrado" dovranno ritrovare la sintonia perduta per fermare un vero criminale e dare una svolta definitiva alle loro vite.

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Io e te dobbiamo parlare: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni sul set

Cast e regia di Io e te dobbiamo parlare

Il film, diretto e interpretato da Alessandro Siani, è scritto dallo stesso Siani insieme a Gianluca Bernardini. Accanto ai due protagonisti recitano anche Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani. La pellicola segna la prima collaborazione sul grande schermo tra Siani e Pieraccioni, un incontro artistico atteso da anni e realizzato in una commedia action che miscela il loro tipico umorismo con una nuova dimensione di azione e ritmo incalzante. La recensione di Io e te dobbiamo parlare.

Interpreti e personaggi

  • Alessandro Siani: Antonio Berlingeri
  • Leonardo Pieraccioni: Pieraldo Naselli
  • Francesca Chillemi: Sara Bernardino
  • Brenda Lodigiani: Matilde Gaudino
  • Gea Dall'Orto: Maria Berlingeri
  • Fulvio Falzarano: Baldassarri
  • Enrico Lo Verso: Valentino Marsala
  • Tommaso Cassissa: Angelo Marsala
  • Euridice Axen: Amanda Marsala
  • Sergio Friscia: Nico Briaschi
  • Biagio Izzo: Ettore
  • Giovanni Esposito: Fittipaldi
  • Peppe Lanzetta: Salvatore Berlinge

Perché vedere il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni

Nato come un vero e proprio blockbuster natalizio, il successo di questa pellicola risiede nel perfetto equilibrio tra i due pesi massimi della risata. Nonostante gli stili comici differenti - il brio partenopeo di Siani e la sagacia toscana di Pieraccioni - i due riescono a darsi spazio a vicenda senza mai sovrapporsi.

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Dove vedere Io e te dobbiamo parlare in tv e in streaming

La commedia andrà in onda stasera, lunedì 6 aprile 2026 alla fine di Affari Tuoi su Rai 1. Io e te dobbiamo parlare sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.