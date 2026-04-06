Io e te dobbiamo parlare: stasera su Rai 1 la commedia con Siani e Pieraccioni

Stasera lunedì 6 aprile, al termine di Affari Tuoi su Rai 1, va in onda in prima visione Io e te dobbiamo parlare, la commedia che unisce due veri campioni della risata italiana: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Una pellicola che promette divertimento, azione e colpi di scena, raccontando l'amicizia, le incomprensioni e le sfide di due poliziotti molto diversi tra loro, ma legati da un passato comune.
La Trama del film di Rai 1
Antonio e Pieraldo non sono esattamente i "top gun" della Polizia di Stato. La loro carriera è rimasta ferma al palo e la loro storica amicizia ha iniziato a scricchiolare sotto il peso del tempo e di troppe incomprensioni. Oltre alla volante che guidano ogni giorno, i due condividono una vita intrecciata: una donna, una figlia "a metà" e una routine che non li ha mai messi davvero alla prova.
Tutto cambia quando si ritrovano, quasi per errore, nel bel mezzo di un'indagine intricata e pericolosa. Tra colpi di scena, rischi mozzafiato e una sfida contro il tempo, i due "eroi loro malgrado" dovranno ritrovare la sintonia perduta per fermare un vero criminale e dare una svolta definitiva alle loro vite.
Cast e regia di Io e te dobbiamo parlare
Il film, diretto e interpretato da Alessandro Siani, è scritto dallo stesso Siani insieme a Gianluca Bernardini. Accanto ai due protagonisti recitano anche Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani. La pellicola segna la prima collaborazione sul grande schermo tra Siani e Pieraccioni, un incontro artistico atteso da anni e realizzato in una commedia action che miscela il loro tipico umorismo con una nuova dimensione di azione e ritmo incalzante. La recensione di Io e te dobbiamo parlare.
Interpreti e personaggi
- Alessandro Siani: Antonio Berlingeri
- Leonardo Pieraccioni: Pieraldo Naselli
- Francesca Chillemi: Sara Bernardino
- Brenda Lodigiani: Matilde Gaudino
- Gea Dall'Orto: Maria Berlingeri
- Fulvio Falzarano: Baldassarri
- Enrico Lo Verso: Valentino Marsala
- Tommaso Cassissa: Angelo Marsala
- Euridice Axen: Amanda Marsala
- Sergio Friscia: Nico Briaschi
- Biagio Izzo: Ettore
- Giovanni Esposito: Fittipaldi
- Peppe Lanzetta: Salvatore Berlinge
Perché vedere il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni
Nato come un vero e proprio blockbuster natalizio, il successo di questa pellicola risiede nel perfetto equilibrio tra i due pesi massimi della risata. Nonostante gli stili comici differenti - il brio partenopeo di Siani e la sagacia toscana di Pieraccioni - i due riescono a darsi spazio a vicenda senza mai sovrapporsi.
Dove vedere Io e te dobbiamo parlare in tv e in streaming
La commedia andrà in onda stasera, lunedì 6 aprile 2026 alla fine di Affari Tuoi su Rai 1. Io e te dobbiamo parlare sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.