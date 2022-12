Leonardo DiCaprio e Victoria Lamas hanno una relazione? Parla il padre della modella, Lorenzo Lamas

Victoria Lamas è un'ammiratrice di Leonardo Di Caprio, secondo quanto dichiarato dal padre della modella, Lorenzo Lamas. L'attore premio Oscar, proprio la scorsa settimana, è stato avvistato insieme alla 23enne a West Hollywood. Successivamente, Lorenzo Lamas ha rilasciato alcune dichiarazioni al New York Post.

"So che le piace molto. Penso che si siano conosciuti il ​​mese scorso. Non sono sicuro delle circostanze, ma è quello che mi ha detto" ha raccontato l'attore dichiarando di aver offerto a sua figlia alcuni consigli paterni. "Le ho detto di trattare la relazione come una vacanza: goditela il più possibile finché dura", ha proseguito Lorenzo Lamas.

La star ha aggiunto: "E se dura più di una tipica vacanza, fantastico. Ma se no, allora proteggi il tuo cuore. Perché è molto giovane."

Secondo Lamas, come riportato da People, le cose tra i due non sono ancora diventate serie: "È affezionata a lui, ovviamente. Ma non si frequentano e non vuole parlarne. Sarebbe imbarazzante per lei se gli capitasse di leggere qualcosa dove si dice che stanno uscendo insieme, e in realtà non è così".

Dopo la fine della sua storia con Camila Morrone, nel mese di agosto, e dopo più di quattro anni insieme, Leonardo DiCaprio avrebbe trascorso del tempo con la top model 27enne Gigi Hadid.

Ora, nessun rappresentante dell'attore ha voluto commentare quanto dichiarato, o scritto, fino a questo momento.