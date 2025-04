Leonardo DiCaprio torna al cinema con Una battaglia dopo l'altra: il trailer italiano svela la data d'uscita

Arriva anche in italiano il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson che per la prima volta dirige il Premio Oscar DiCaprio

Warner Bros. ha diffuso in streaming il trailer italiano di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson che vede protagonista Leonardo DiCaprio. I due sono alla loro prima collaborazione in carriera.

Al centro della tram ci sarà Bob Ferguson, un rivoluzionario che cerca di salvare la figlia. Sembra che la pellicola sarà liberamente ispirata a Vinland, romanzo di Thomas Pynhcon pubblicato nel 1990. Dello scrittore americano Anderson aveva già adattato Vizio di forma nell'omonimo film del 2014 con Joaquin Phoenix.

Il trailer si apre con il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, Bob, che usa una cabina telefonica per chiedere l'aiuto di alcuni alleati, dimenticando però la parola in codice da usare durante le conversazioni con gli altri ribelli. Benicio Del Toro avrà il ruolo del sensei del protagonista, impegnato a insegnargli come vivere senza paura e spingendolo fuori da una macchina in corsa. Il video termina con Bob che urla 'Viva la rivoluzione' e i personaggi pronti a scontrarsi con i propri nemici.

Il cast e la data d'uscita di Una battaglia dopo l'altra

Leonardo DiCaprio nel teaser di One Battle After Another

Oltre a DiCaprio, nel ricco ensemble ci saranno anche Benicio del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti, oltre a Wood Harris e Alana Haim.

One Battle After Another: Sean Penn in un'immagine del film

Paul Thomas Anderson, che firma anche la sceneggiatura originale, è produttore insieme Adam Somner e Sara Murphy; Will Weiske è il produttore esecutivo. Il team creativo dietro la macchina da presa include diversi collaboratori abituali di Anderson, tra questi il direttore della fotografia Michael Bauman, la scenografa Florencia Martin, il montatore Andy Jurgensen, la costumista vincitrice Colleen Atwood e il compositore Jonny Greenwood, che torna a firmare la colonna sonora.

Una battaglia dopo l'altra uscirà nelle sale italiane il 25 settembre 2025 e si preannuncia già come uno dei principali contendenti alla prossima stagione degli Oscar.