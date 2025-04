Leonardo DiCaprio è "fuori di testa" nel trailer di One Battle After Another mostrato al CinemaCon

Leonardo DiCaprio si è presentato al CinemaCon per presentare un nuovo filmato di One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, libero adattamento da 130 milioni di dollari del romanzo di Thomas Pynchon Vineland, che è una di quelle grandi e audaci scommesse che gli studios fanno raramente.

È la prima volta che DiCapro e Anderson collaborano: l'attore aveva quasi recitato in Boogie Nights, ma aveva abbandonato il progetto per partecipare a Titanic e il resto, come si dice, è storia. A quasi 30 anni di distanza questa collaborazione si è concretizzata.

"Erano 20 anni che volevo lavorare con Paul", ha esordito DiCaprio. "Con questo film ha toccato qualcosa di politicamente e culturalmente scottante nella nostra psiche". L'attore ha poi promesso che il film si svolge su una "scala incredibilmente epica". Con questo spirito, Anderson ha diretto il film in VistaVision per Imax.

La descrizione del filmato mostrato al CinemaCon

Leonardo DiCaprio nel teaser di One Battle After Another

Il film vede DiCaprio nei panni di un rivoluzionario che cerca di salvare la figlia rapita. In un filmato insolito e spesso esilarante condiviso al CinemaCon da DiCaprio e dalle sue co-protagoniste Regina Hall e Teyana Taylor, il suo personaggio fatica a ricordare la password che porterà un gruppo di radicali in suo aiuto.

One Battle After Another: Sean Penn in un'immagine del film

"Mi sono fritto il cervello", ammette DiCaprio durante una telefonata con un agente. "Ho abusato di droghe e alcol negli ultimi 30 anni. Sono un amante della droga e dell'alcol".

Ma la voce all'altro capo del filo non è conciliante, e dice al personaggio di DiCaprio che è troppo aggressivo e che lo sta facendo sentire insicuro perché la sua voce alta gli provoca disturbi. "Non è questo il modo in cui i rivoluzionari fanno le cose", dice DiCaprio con frustrazione. "Non andare nel panico" afferma alla fine del trailer, "Rimettiti in sesto, cazzo". One Battle After Another debutterà il 25 settembre nelle sale. Di seguito il trailer ufficiale diffuso qualche giorno fa online.