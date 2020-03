Leonardo DiCaprio testimonial della Nuova 500, prima auto elettrica di Fiat!

Leonardo DiCaprio è il testimonial di lancio della Nuova 500, la prima vettura interamente elettrica del gruppo FCA/FIAT, presentata in anteprima mondiale alla Triennale di Milano sfidando la paura Coronavirus dopo l'annullamento del salone dell'auto di Ginevra. Una scelta non casuale quella di ingaggiare l'attore premio Oscar per The Revenant, da sempre in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia dell'ambiente.

Nel video di presentazione lanciato su Youtube, Leonardo DiCaprio si fa portavoce dello slogan della casa di Torino: "It's time to take action to create a better future. We need to go all-in", ovvero "È tempo di agire per creare un futuro migliore. Dobbiamo giocarci tutto". La prima vettura a batteria ha una autonomia fino a 400 chilometri in città e dispone del fast charger da 85 kW di serie. Si tratta di "Una novità epocale". Ha spiegato Olivier Francois, responsabile del brand Fiat per via dell'investimento fatto interamente in Italia ed è anche in quest'ottica che si spiega la presentazione a Milano in questi giorni difficili con l'allerta del Coronavirus: "C'era da dare un esempio: Milano non si ferma, l'Italia non si ferma e Fiat non solo non si ferma ma riparte e riparte dalla mobilità urbana elettrica, riparte dal futuro".

L'attore dopo questo spot sarà impegnato insieme a Robert De Niro nel nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, una storia vera che ruota su una serie di misteriosi omicidi avvenuti negli anni Venti nella riserva indiana degli Osage che sembrano avere a che fare con la presenza di petrolio nell'area.