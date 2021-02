Leonardo DiCaprio e la sua casa a tema Titanic: "C'erano cimeli ovunque"

Megan Weaver, interior designer di numerose celebrità, ha raccontato che Leonardo DiCaprio possedeva una casa lungo la spiaggia di Malibù, completamente arredata a tema Titanic.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Intervenuta nell'ultimo episodio del podcast Behind the Velvet Rope con David Yontef, Megan Weaver ha ricordato la volta in cui è stata invitata a soggiornare nella casa di Leonardo DiCaprio, rivelando che l'immobile era pieno di oggetti che richiamavano Titanic. "Quando lavoravo per Leo... sua madre Irmelin fu molto carina e mi lasciò stare nella sua casa al mare a Malibù per un fine settimana", ha esordito Weaver. "Stavo uscendo con qualcuno che viveva in Canada, avevamo una relazione a distanza, e lui è venuto in città e mi hanno lasciato la casa al mare e a lui non dissi dove stavamo andando". Weaver ha quindi continuato a raccontare: "Siamo entrati in questa casa sulla spiaggia e tutto richiamava 'Titanic'. Asciugamani di Titanic, poster di Titanic, Titanic ovunque. E così lui mi ha guardato ed ha chiesto 'Questa è la casa di Leo?' ed io glielo confermai. Insomma, è stato piuttosto sorprendente. Non penso che sia qualcosa che avrebbe fatto anche ora, ma all'epoca sì... penso che il film non fosse nemmeno così vecchio e quella non era nemmeno la sua casa principale". Weaver ha comunque aggiunto che il letto in cui ha dormito era "il miglior letto in cui avesse mai dormito in vita sua". "Dovevo guardare il materasso e capire che tipo di materasso fosse", ha detto l'interior designer, prima di aggiungere altro sull'arredamento della casa. "Era tutto molto di buon gusto, ma c'erano omaggi assurdi. Quindi è stato piuttosto divertente".

Titanic è stato uno dei maggiori successi commerciali di Leonardo DiCaprio, protagonista del film al fianco di Kate Winslet. L'opera diretta da James Cameron uscì nel 1997 e ancora oggi rimane uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi, capace all'epoca di vincere undici Academy Awards su quattordici candidature.