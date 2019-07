Leonardo DiCaprio sullo streaming: "In arrivo tempi bui per il cinema"

Leonardo DiCaprio non smette di far parlare di sé. L'attore ha detto la sua sul "momento buio" in arrivo per cinema a causa dei servizi streaming e lo ha fatto in occasione di un'intervista con il magazine Esquire.

Il 44enne premio Oscar ha parlato di "un enorme cambiamento" nel modo in cui si faranno i film e sui finanziamenti legati alle opere. Per l'attore, proprio come negli anni Venti, le grandi imprese avrebbero ormai preso il sopravvento sulla vena artistica del cinema, con il flusso di denaro rivolto ormai tutto verso lo streaming. Leonardo DiCaprio ha dichiarato inoltre di vedere all'orizzonte delle buone opportunità per alcuni tipi di storie e documentari, che darebbero agli artisti la possibilità di costruire trame impossibili solo 10 anni fa. Un sistema che continuerebbe ad essere ricco di contenuti, elementi utili per costruire buoni film, ma secondo il divo di Hollywood in piena crisi tanto da parlare durante l'intervista di piena "emorragia". L'attore poi ha menzionato anche Quentin Tarantino, definendo i suoi lavori "una specie in via di estinzione".

C'era una volta a Hollywood, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt a Cannes 2019

Una menzione non certo casuale quella di DiCaprio che, insieme a Brad Pitt, sarà protagonista dell'ultimo film del regista C'era una volta a... Hollywood. Il film, presentato all'ultimo Festival di Cannes - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta a Hollywood - racconta la storia di un attore e della sua controfigura, desiderosi di entrare nell'industria cinematografica hollywoodiana. Nel cast anche Margot Robbie, Emilie Hirsch e Margaret Qualley. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Columbia Pictures a partire dal 26 luglio, mentre nelle sale italiane l'uscita è prevista per il 19 settembre. Sempre per quanto riguarda Leonardo DiCaprio inoltre, proprio oggi è stato annunciato che il suo prossimo film, diretto da Martin Scorsese, Killers of the Flowers Moon sarà distribuito in Italia da 01 Distribution.