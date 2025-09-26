Leonardo DiCaprio spiega perché gli incassi per Una battaglia dopo l'altra "sono molto importanti"

La star del nuovo film di Paul Thomas Anderson ha spiegato perché spera che il film possa ottenere un ottimo successo al box-office.

Leonardo DiCaprio è convinto che il risultato al box-office di Una battaglia dopo l'altra rappresenti qualcosa di molto importante per l'industria di Hollywood.

Il film è uscito nelle sale il 25 settembre ed era uno dei più attesi della stagione cinematografica, anche perché proponeva per la prima volta l'accoppiata DiCaprio/PTA sul grande schermo.

L'importanza dell'incasso di Una battaglia dopo l'altra secondo Leonardo DiCaprio

Al momento, il film ha un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes e si parla già di Oscar ma è anche il risultato al box-office che naturalmente interessa alla produzione e anche a Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio in una scena di Una battaglia dopo l'altra

"Paul ha girato questo film in Vista Vision, telecamere che sono state usate raramente dai primi anni '60" ha sottolineato DiCaprio "Vuole che la gente viva quell'esperienza immersiva e realizzare un film d'azione inaspettato, tattile, realistico e probabilmente molto diverso da ciò con cui siamo stati saturati. In questo senso, il botteghino è molto importante".

Le prospettive di Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson

È insolito che Leonardo DiCaprio si esponga in maniera così diretta nella promozione di un film e anche il budget corposo, il più alto nella filmografia di Paul Thomas Anderson, circa 130 milioni di dollari, significa che esiste la concreta necessità che gli incassi superino tutti quelli degli altri film di PTA per generare profitto.

Il film avrà successo al box-office oppure dovrà accontentarsi di un incasso al di sotto delle aspettative? Una battaglia dopo l'altra racconta la storia di Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un ex rivoluzionario americano che deve tornare in azione quando un suo vecchio nemico, il colonnello nazionalista Lockjaw ricompare dopo sedici anni e rapisce la figlia Willa. Nel cast del film anche Sean Penn, Benicio del Toro, Chase Infiniti, Regina Hall, Teyana Taylor, Alana Haim, Wood Harris e Tony Goldwyn, oltre a Leonardo DiCaprio.