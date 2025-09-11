Leonardo DiCaprio sogna un altro film con Martin Scorsese: "È il più grande regista del mondo"

La star e il regista newyorkese hanno già dato vita a sei collaborazioni cinematografiche, l'ultima delle quali arrivata nel 2023 con Killers of the Flower Moon

Nel pieno della promozione di Una battaglia dopo l'altra, la sua prima collaborazione con Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio ha già svelato in maniera per nulla sorprendente con chi vorrebbe lavorare per il prossimo progetto: Martin Scorsese.

Se le cose dovessero prendere la piega giusta e la collaborazione concretizzarsi nuovamente, si tratterebbe del settimo film insieme per la coppia, dopo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street e il più recente Killers of the Flower Moon, arrivato nelle sale nel 2023.

"Per me, lavorare di nuovo con Marty è sempre il dono più grande. È un tesoro nazionale e il più grande regista del mondo. Quindi, se avrò un'altra opportunità, sarebbe un sogno che diventa realtà", ha dichiarato DiCaprio ai microfoni di ET Online.

Martin Scorsese sul set di Silence

Il nuovo film della coppia DiCaprio/Scorsese è già in sviluppo?

Lo scorso giugno un report ha rivelato che DiCaprio aveva dovuto abbandonare il biopic su Evel Knievel di Damien Chazelle - di fatto facendo deragliare il progetto - per tornare a lavorare ancora una volta con Martin Scorsese, a causa dell'età avanzata del leggendario regista.

Più recentemente, è stato riportato che Scorsese non avrebbe in programma di girare un film quest'anno e che, nello scenario migliore, le riprese potrebbero iniziare all'inizio del 2026. Quale sarà questo progetto resta ancora incerto, anche se molti indizi puntano verso il film sulla mafia hawaiana co-interpretato da Dwayne Johnson ed Emily Blunt, sviluppato presso i 20th Century Studios della Disney.

Per quanto ne sappiamo, Scorsese, che ha ormai 82 anni, è legato anche a numerosi altri progetti, tra cui Home, Devil in the White City, The Life of Jesus, Sinatra, Midnight Vendetta e - molto meno probabile - The Wager.

Oscar 2020: Leonardo DiCaprio con Camila Morrone

Leonardo DiCaprio e il suo "metodo" per attirare i grandi registi

Sempre nell'ambito della promozione del suo nuovo film, Una battaglia dopo l'altra, l'attore Premio Oscar ha spiegato il metodo che utilizza per ottenere dei ruoli da registi importanti del panorama internazionale e del calibro di Scorsese, Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino.

"Fortuna, fortuna" ha confessato la star di Titanic, "e credo la perseveranza di fargli sapere che vuoi lavorare con loro, un giorno, quando sarà il momento giusto". DiCaprio fa anche un esempio: "È quello che ho fatto, è così che ho conosciuto Marty [Scorsese] quando ero giovane, gli ho semplicemente fatto sapere che se lui era pronto, io ero pronto. Amo davvero il cinema come forma d'arte, amo guardare vecchi film, sono un cinefilo ed è come se quei rari film emergessero in cima. Ci sono alcuni registi che hanno una moltitudine di quei film: Marty è uno di questi, Paul anche, così come Quentin".