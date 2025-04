Dwayne Johnson svela la storia del film hawaiano di Martin Scorsese: "Nessuno fa gangster movie meglio di lui"

Dwayne Johnson ha svelato nuovo dettagli sul film poliziesco di Martin Scorsese ambientato alle Hawaii. La pellicola, che racconta il mondo della criminalità hawaiano, vede nel cast Emily Blunt e Leonardo DiCaprio e lo stesso Dwayne Johnson, che collaborerà anche allo script. Il film, che non ha ancora un titolo ufficiale, parlerà di un boss mafioso hawaiano che ha costruito un impero negli anni '60 e '70.

"Nappy Pulawa, giusto perché lo sappiate, è considerato il padrino delle Hawaii", ha detto Dwayne Johnson nel corso di un'ospitata al Pat McAfee Show, spiegando che il crime movie entrerà in lavorazione nel 2026 alle Hawaii. "Era il padrino che governava tutte le isole, ma doveva farlo in modo spietato, strategico e comunque molto intelligente. Ma, tenete presente, c'erano la yakuza giapponese, le triadi cinesi, le gang coreane, le influenze esterne, i gangster americani che arrivavano da Las Vegas cercando di conquistare le Hawaii - le Hawaii erano un focolaio. E non solo, negli anni '50 arrivavano anche le corporazioni americane, che volevano semplicemente conquistare le isole. Quello che ha fatto quest'uomo è stato un riflesso di come la gente - gli hawaiani, i polinesiani - si sentiva in quel momento. Negli anni '50 e '60, quando tutti arrivavano, conquistavano le Hawaii e le facevano a pezzi - questa gang, questa gang, questa gang, e l'America delle multinazionali - lui disse 'Questa storia finisce qui'. E se le riprese".

Una collaborazione eccezionale

Il regista Martin Scorsese

Dwayne Johnson ha svelato di essere stato lui, insieme alla collega Emily Blunt, a far conoscere a Scorsese la storia del padrino delle Hawaii, coinvolgendolo nel progetto.

"Abbiamo chiamato Scorsese e ci siamo incontrati, gli abbiamo proposto il progetto e gli è piaciuto moltissimo. È rimasto sbalordito dal fatto che questa storia non fosse mai stata raccontata... L'idea di raccontarla con Scorsese è fantastica. Nessuno fa un film di gangster meglio di Martin Scorsese. È il migliore di sempre. È sul Monte Rushmore dei registi. Nessuno lo fa meglio di lui. Ma credo che ciò che lo ha davvero motivato in questo progetto sia l'idea di un uomo che si fa avanti - che sia un gangster, un padrino e che sia spietato - ma si fa avanti anche per reclamare ciò che gli era stato rubato, ovvero la cultura e la terra".

Se sarà confermata la sua presenza, il film ambientato alle Hawaii potrebbe segnare la settima collaborazione di Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese dopo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street e Killers of the Flower Moon. I due starebbero già sviluppando insieme un altro progetto, il preannunciato The Devil in the White City, incentrato sulla vera storia del dottor H.H. Holmes, un serial killer che utilizzò l'Esposizione Mondiale di Chicago del 1893 per attirare le sue vittime verso la morte.