Leonardo DiCaprio risponde a Jair Bolsonaro e alle accuse sugli incendi in Amazzonia

Leonardo DiCaprio ha risposto a Jair Bolsonaro dopo che il Presidente del Brasile lo ha accusato pubblicamente di connivenza con le ONG e di finanziare gli incendi della Foresta Amazzonica. L'attore premio Oscar ha replicato indirettamente a Bolsonaro via Instagram con un breve comunicato in cui ribadisce il suo impegno per l'ambiente e in particolare per l'Amazzonia.

"In questo periodo di crisi per l'Amazzonia" - si legge nel post condiviso da DiCaprio - "Sostengo la gente del Brasile che lavora per salvare il proprio patrimonio culturale e naturale. Sono un esempio incredibile e toccante dell'impegno e della passione di cui c'è bisogno per salvare l'ambiente. E' in gioco il futuro di questi ecosistemi insostituibili e io sono fiero di sostenere i gruppi che li difendono. E anche se meritevoli di sostegno, non abbiamo mai finanziato queste organizzazioni. Resta il mio impegno a sostenere le comunità indigene brasiliane, i governi locali, scienziati, educatori e tutti coloro che lavorano senza sosta per assicurare l'Amazzonia al futuro di tutti i brasiliani"

Nella giornata di ieri il presidente Jair Bolsonaro ha accusato Leonardo DiCaprio di aver finanziato gli incendi in Amazzonia, con la complicità delle ONG e del WWF. "Che cosa fanno le Ong? Qual'è la cosa più facile? Incendiare la foresta. Scattano foto, girano video, una campagna contro il Brasile, si mettono in contatto con Leonardo DiCaprio e lui dà il denaro" Accuse rilanciate dal figlio del Presidente, Edoardo.

Punto di non ritorno: Leonardo DiCaprio in un'immagine del documentario

La star di C'era una volta a... Hollywood è impegnata da molti anni a favore della salvaguardia dell'ambiente e la scorsa estate, mentre una serie di incendi devastanti divorava la foresta Amazzonica, aveva condiviso una serie di suggerimenti su come fare qualcosa di concreto per poter aiutare ad arginare i danni di un disastro di tale portata. L'attore e attivista, come si firma nell'ultimo comunicato, ha anche partecipato e prodotto documentari sull'ambiente e basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per vedere quanto la questione gli stia realmente a cuore.