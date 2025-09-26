Leonardo DiCaprio e Pietro Taricone: l’aneddoto mai raccontato prima nel documentario sul Grande Fratello

Oggi, venerdì 26 settembre, su Mediaset Infinity è approdato un titolo destinato a far parlare di sé: Grande Fratello - L'inizio, lo straordinario documentario che ripercorre ciò che accadde dentro e fuori dalla casa più chiacchierata d'Italia nel lontano 2000. Nel filmato ci sono rivelazioni inedite, come quando Leonardo DiCaprio chiese chi fosse Pietro Taricone, ma andiamo con ordine.

La nascita di un fenomeno televisivo destinato a cambiare l'Italia

Era infatti su Canale 5 che, quasi un quarto di secolo fa, andò in onda la prima edizione del reality show destinato a cambiare la televisione italiana. Un'operazione nostalgia che riporta lo spettatore ai giorni in cui tutto ebbe inizio, con i volti e le storie che avrebbero segnato un'epoca.

Grande Fratello: il "guerriero" che sognava Hollywood

Tra questi, spicca inevitabilmente la figura di Pietro Taricone, il guerriero che più di ogni altro seppe incarnare lo spirito del Grande Fratello. Lui, che non voleva essere un semplice concorrente di reality: Pietro inseguiva un sogno diverso, quello del cinema. "Io non voglio arrotondare con le serate in discoteca - confidava ai coinquilini - io voglio l'Oscar".

DiCaprio in una scena di Gangs of New York

Un'ambizione che qualcuno bollava come velleitaria, ma che in realtà rivelava la sua voglia di non accontentarsi. A rafforzare le sue aspirazioni c'era un dettaglio che sembrava quasi un segno del destino: proprio accanto alla casa di Cinecittà, Martin Scorsese stava girando Gangs of New York, con Leonardo DiCaprio protagonista.

L'aneddoto incredibile: DiCaprio e la domanda sul concorrente del GF

Pietro Taricone lo raccontava con entusiasmo: "Avete capito? C'è Scorsese qua a fianco, è l'occasione della mia vita. Sharon Stone che legge i candidati: Tom Cruise, Brad Pitt e Pietro Taricone". I compagni ridevano, ma lui ci credeva davvero. Ed è qui che il documentario svela un aneddoto sorprendente. Pare infatti che Leonardo DiCaprio, incuriosito dalle grida dei fan che ogni giorno si accalcavano fuori dalle mura di Cinecittà urlando il nome di Pietro, chiese sbalordito: "Ma chi caz.o è questo Pietro Taricone?".

Un momento che, a distanza di anni, rende ancora più leggendaria la storia di un ragazzo che sognava il cinema e che la vita, troppo presto, ha strappato ai suoi sogni. Grande Fratello - L'inizio non è solo memoria televisiva, ma il ritratto di un'Italia che scopriva un nuovo modo di fare spettacolo. E di un uomo che voleva andare oltre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cristina Plevani e Pietro Taricone: la prima love story di Grande Fratello