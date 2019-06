Leonardo DiCaprio messo ko da una pallonata: la foto è virale!

Leonardo DiCaprio è stato colpito da una pallonata mentre giocava a beach volley e l'esilarante foto è diventata virale online in poche ore.

Il premio Oscar sta trascorrendo le giornate estive sulla spiaggia di Malibu in compagnia dei suoi amici, ma mentre si rilassava e teneva in forma con un po' di sport è stato vittima di un piccolo incidente.

L'attore Leonardo DiCaprio e il suo gruppo di amici stavano infatti trascorrendo qualche ora "sfidandosi" amichevolmente in una partita di beach volley. Il cantante Robin Thicke ha però preso alla sprovvista la star che è stato immortalato dai paparazzi mentre veniva colpito in pieno volto da una pallonata. Per fortuna Leonardo non ha avuto alcuna conseguenza e online l'immagine, come prevedibile, è diventata virale ed è già al centro di qualche meme.

DiCaprio in questi giorni si sta godendo un po' di relax prima di ritornare sul set e continuare la promozione di C'era una volta a... Hollywood, diretto da Quentin Tarantino e presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Gli eventi portati sul grande schermo, ambientati nel 1969, permetteranno di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton.

Nel cast ci sono anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.

C'era una volta a... Hollywood, la recensione: Tarantino torna a celebrare il cinema