Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg: "Lei, una leader del nostro tempo"

Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg: un incontro speciale del quale l'attore ha condiviso due foto su Instagram, accompagnate da un lungo post in cui si dice onorato di aver conosciuto la giovanissima attivista e di aver fatto un patto speciale con lei, quello di sostenersi a vicenda.

"Non capita spesso, nella storia dell'umanità che le voci siano amplificate in momenti così fondamentali e in modo da avere un impatto così importante, ma Greta Thunberg è diventata una leader del nostro tempo" - dice Leonardo DiCaprio nel post che accompagna le due foto - _"La Storia ci valuterà per quello che facciamo oggi per aiutare a garantire alle future generazioni lo stesso pianeta vivibile che finora abbiamo dato per scontato. Mi auguro che il messaggio di Greta possa sollecitare i leader mondiali che è tempo di muoversi. Grazie a Greta e ai giovani attivisti che sono ovunque che sono ottimista per quanto riguarda il futuro. E' stato un onore trascorrere del tempo con Greta. Io e lei abbiamo fatto un patto, quello di sostenerci a vicenda nella speranza di assicurare un futuro più luminoso al nostro pianeta". _

Non è certo la prima volta che DiCaprio parla delle problematiche legate all'ambiente: lo ha fatto anche la scorsa estate con un lungo e accorato post a favore dell'Amazzonia, devastata da vasti incendi. Nell'incontrare Greta Thunberg, ha voluto esprimere pubblicamente la sua ammirazione e il suo sostegno nei confronti della giovanissima e discussa attivista svedese che negli ultimi tempi è diventata un simbolo della tutela dell'ambiente in un periodo in cui preoccuparsi del nostro pianeta, del riscaldamento globale e del nostro futuro purtroppo è diventato un obbligo al quale nessuno può sottrarsi. Lo scorso 23 settembre Greta è intervenuta all'apertura del Climate Action Summit a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, cui hanno preso parte numerosi leader politici, usando parole assai dure contro di loro e la loro inazione nei confronti delle problematiche legate all'ambiente.

Tornando a Leonardo DiCaprio, di recente l'attore è stato protagonista dell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, e si prepara a tornare a recitare per Martin Scorsese per il film Killers of the Flower Moon.