Leonardo DiCaprio, per le riprese di Inception, è l'attore con il maggior impatto ambientale

Leonardo DiCaprio non sarà particolarmente felice dei risultati di un'indagine compiuta da Buzz Bingo in cui si sostiene che aver recitato in Inception lo posizioni in prima posizione nella classifica degli attori con il maggior impatto ambientale degli ultimi dieci anni.

L'analisi dei dati riguarda infatti tutti gli spostamenti compiuti per arrivare nelle varie location, numeri calcolati tenendo conto del percorso più breve possibile che possono aver compiuto durante le riprese.

Leonardo DiCaprio nel 2010 ha girato Inception spostandosi a Tokyo, Tangeri, Parigi, Alberta e Los Angeles. Le emissioni di anidride carbonica causate dai suoi viaggi sono quindi pari a 4.8 tonnellate , superando di oltre 3 volte la cifra massima che una persona dovrebbe raggiungere in un anno per non causare dei danni all'ambiente.

Al secondo posto nella classifica c'è Christian Bale in occasione del lavoro su Il cavaliere oscuro - Il ritorno, arrivato a quota 4.7.

Lo studio condotto prendendo in considerazione i film con i più alti incassi nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019 ha inoltre stabilito che per quanto riguarda i protagonisti più "inquinanti" dei franchise cinematografici la prima posizione spetta al James Bond di Daniel Craig, seguito da Dominic Toretto interpretato da Vin Diesel, Ethan Hunt con il volto di Tom Cruise, Rey interpretata da Daisy Ridley, e la coppia composta da Edward e Bella che nei film di Twilight sono stati interpretati da Robert Pattinson e Kristen Stewart.