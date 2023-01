Leonardo DiCaprio su uno yacht a St. Barts in dolce compagnia, ecco le foto

Leonardo DiCaprio, tra gli scapoli più ambiti di Hollywood, sta trascorrendo del tempo su uno yacht di lusso circondato da molte donne sexy in bikini. L'attore è stato infatti immortalato dai paparazzi mentre si rilassa in queste prime giornate del 2023, insieme ad alcuni amici e affascinanti ospiti.

Secondo quanto riportato da TMZ, un Leonardo DiCaprio a petto nudo è stato avvistato lunedì a St. Barts mentre chiacchierava con alcune modelle, a bordo dell'imbarcazione, prima di fare un tuffo e poi sdraiarsi al sole. Una delle ragazze presenti sullo yacht era Madison Headrick, la fidanzata di Joe Nahmad, amico dell'attore premio Oscar.

Intanto, dopo la fine della sua storia con Camila Morrone, nel mese di agosto, e dopo più di quattro anni insieme, Leonardo DiCaprio avrebbe trascorso del tempo con la top model 27enne Gigi Hadid.

Leonardo DiCaprio e Victoria Lamas hanno una relazione? Parla il padre della modella, Lorenzo Lamas

Nelle scorse settimane, invece, DiCaprio è stato avvistato insieme alla modella e attrice 23enne, Victoria Lamas, a West Hollywood. In quell'occasione, il padre della giovane modella, l'attore Lorenzo Lamas, aveva lasciato una dichiarazione al New York Post affermando che: "lei è affezionata a lui, ovviamente. Ma non si frequentano e non vuole parlarne. Sarebbe imbarazzante per lei se gli capitasse di leggere qualcosa dove si dice che stanno uscendo insieme, e in realtà non è così".