Leonardo DiCaprio, dad bod e relax in spiaggia a Malibu (FOTO)

Leonardo DiCaprio, nonostante la pandemia in atto e la stagione invernale, non si fa scappare un bel bagno sulla spiaggia di Malibu insieme al suo amico e collega Emile Hirsch, come vediamo in alcune foto diffuse da People.

La star di Titanic insieme all'amico Emile Hirsch sono stati avvistati insieme sulla famosa spiaggia in California, mentre si crogiolavano nelle acque gelide dell'oceano. Leonardo DiCaprio è stato fotografato mentre indossava un costume da bagno grigio fantasia e una forma non proprio atletica, visto che esibiva un perfetto dad bod. Insieme a lui non c'era la compagna attuale, la modella 23enne Camila Morrone.

La coppia si frequenta dal 2018, quando sono stati avvistati per la prima volta ad Aspen insieme e non si sono più lasciati. I due hanno festeggiato i 23 anni della modella lo scorso 19 giugno, su uno yacht di lusso privato tutto per loro.

Leonardo DiCaprio dopo essere stato fermo anche a causa dell'emergenza sanitaria, tornerà presto sullo schermo nella commedia Netflix Don't Look Up, insieme a un cast stellare composto da Ariana Grande, Meryl Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, Himesh Patel e Tomer Sisley.