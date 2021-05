Leonardo DiCaprio, la sua fidanzata lo sostiene mentre lui si prepara al suo nuovo film

La fidanzata di Leonardo DiCaprio ha sostenuto l'attore americano pubblicando una foto sulle sue Instagram Stories questa settimana: la modella di 23 anni, rispettando la natura privata della loro storia d'amore, non ha scritto una parola né aggiunto una didascalia, pur mostrando sottilmente il suo sostegno nei confronti dell'attore vincitore dell'Oscar.

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Camila Morrone ha ricondiviso il post Instagram di Leo in cui l'attore ha regalato ai fan un assaggio del suo prossimo progetto diretto da Martin Scorsese. "Un primo sguardo a Killers of the Flower Moon" ha scritto DiCaprio, inserendo un link nella sua biografia per maggiori informazioni.

Killers of the Flower Moon è basato sul libro di David Grann sui crimini del regno del terrore, nel cast sono presenti anche Robert De Niro, Jesse Plemons e Tantoo Cardinal. Secondo Osage News, le riprese sono iniziate il 19 aprile e "molti membri della tribù di Osage hanno dei ruoli nella nuova pellicola di Scorsese".

Chiaramente Camila Morrone è una fan del progetto, poiché ha ripubblicato l'immagine del primo sguardo al film sul proprio account. Questo suo gesto nei confronti di Leonardo DiCaprio dimostra che la coppia è ancora molto affiatata più di tre anni dopo l'inizio della loro relazione.