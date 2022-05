Leonardo DiCaprio elogia Jacob Elordi di Euphoria durante l'after-party del Met Gala 2022

I fan sono euforici per un'interazione tra Leonardo DiCaprio e Jacob Elordi: la star di Titanic ha dimostrato non solo di avere un talento incredibile, ma anche dei gusti impeccabili dopo aver confessato di essere entusiasta di Euphoria, parlando con Elordi durante uno degli after-party del Met Gala 2022.

I due si sono incrociati al party a Casa Cipriani, come si vede in un video condiviso dall'utente TikTok @deannamarienyc. Jacob e Leonardo si stringono la mano e subito dopo Leonardo dice: "Lo show è fantastico". Un testimone oculare ha confermato a E! News che DiCaprio era presente alla festa, così come Gigi Hadid, Jared Leto, Naomi Campbell, Karlie Kloss e altre star.

Questa non è la prima volta che la star di The Wolf of Wall Street dichiara il suo amore per la serie di successo della HBO: durante un'intervista del 2019 pubblicata da Variety, l'attore aveva spiegato di aver appena visto la prima stagione di Euphoria, aggiungendo anche che lo show era "fantastico".

Sembra che il cast di Euphoria si sia fatto strada nel cuore di Leonardo DiCaprio e adesso abbiamo anche una conferma diretta, arrivata dal suddetto after party dei Met Gala 2022. Jacob Elordi si è unito alle co-protagoniste Maude Apatow e Sydney Sweeney alla celebrazione del 2 maggio tenutasi al Metropolitan Museum of Art.