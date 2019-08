Leonardo DiCaprio dona 5 milioni per spegnere i roghi in Amazzonia

Leonardo DiCaprio ha sostenuto con una donazione di 5 milioni un fondo per aiutare a spegnere i roghi in Amazzonia.

Leonardo DiCaprio ha donato 5 milioni al fondo Amazon Forest Fund per aiutare a spegnere gli incendi che stanno distruggendo la foresta pluviale brasiliana.

L'attore premio Oscar, sempre in prima linea nelle cause ambientali, ha ricondiviso su Instagram una serie di immagini degli incendi in Amazzonia diffuse da Earth Alliance, organizzazione lanciata da DiCaprio con i filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth. Il fondo Amazon Forest Fund ha lo scopo di cercare fondi per riparare i danni causati dai roghi in Amazzonia. Solo pochi giorni fa Leonardo DiCaprio era intervenuto nel dibattito spiegando cosa fare per salvare il polmone verde della Terra.

Secondo Earth Alliance, i fuochi in Amazzonia, polmone del pianeta, stanno rilasciando diossido di carbone nell'atmosfera e stanno distruggendo un ecosistema che assorbe milioni di tonnellate di emissioni di carbone ogni anno ed è una delle migliori difese del pianeta contro la crisi climatica. Il National Institute for Space Research (INPE) del Brasile ha comunicato che oltre 72.000 roghi sono stati registrati quest'anno con un aumento di oltre 40.000 incendi rispetto allo scorso anno. I roghi sono per lo più attribuiti a un aumento della deforestazione per favorire i raccolti. Ma l'Amazzonia è anche dimora di varie popolazioni indigene e ricopre 110 milioni di ettari del territorio brasiliano.

