Leonardo DiCaprio contro l'IA: “Non potrà mai essere arte perché non c'è umanità in essa"

L'attore, che è protagonista della stagione dei premi appena iniziata grazie a Una battaglia dopo l'altra, si è scagliato contro le recenti tecnologie di intelligenza artificiale che minacciano il cinema

Leonardo DiCaprio ha condiviso i suoi pensieri sull'intelligenza artificiale e, pur ammettendo che potrebbe essere uno "strumento di potenziamento", secondo lui non potrà mai essere considerata arte.

Il Premio Oscar, in una nuova intervista con il Time che lo ha nominato Entertainer of the Year, ha discusso della controversa tecnologia. "Pur rammaricandosi del fatto che persone talentuose ed esperte potrebbero perdere il lavoro a causa sua", ha scritto Stephanie Zacharek della rivista, DiCaprio ha anche osservato come l'IA potrebbe potenzialmente essere utile per l'industria.

"Potrebbe essere uno strumento di potenziamento per un giovane regista per fare qualcosa che non abbiamo mai visto prima", ha detto. Tuttavia, la star di Una battaglia dopo l'altra ha aggiunto rapidamente che la tecnologia non potrà mai essere considerata arte perché manca di umanità.

Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson sul set di Una battaglia dopo l'altra

Le creazioni dell'IA svaniranno nell'etere della spazzatura di internet

"Penso che qualsiasi cosa considerata autenticamente arte debba provenire dall'essere umano", ha spiegato DiCaprio. "Avete sentito queste canzoni mashup che sono assolutamente brillanti e ti fanno dire: 'Oh mio Dio, questo è Michael Jackson che fa The Weeknd', oppure 'Questo è il funk della canzone degli A Tribe Called Quest "Bonita Applebum", fatto, sai, con una sorta di voce soul alla Al Green, ed è brillante.' E tu dici: 'Forte.' Ma si prende solo i suoi 15 minuti di celebrità e semplicemente svanisce nell'etere di altra spazzatura di internet. Non ha radici. Non ha umanità, per quanto brillante sia".

Mentre l'IA continua a incombere su Hollywood, molti creativi dell'industria hanno criticato la tecnologia. All'inizio di quest'anno, la SAG-AFTRA e diversi attori del sindacato hanno criticato la notizia che un nuovo studio di talenti basato sull'IA cercava di ottenere rappresentanza per l'attrice generata al computer Tilly Norwood.

Più recentemente, il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha dichiarato ai Gotham Awards che il suo film Frankenstein, con Oscar Isaac e Jacob Elordi, è stato realizzato "per gli esseri umani, dagli esseri umani", prima di lasciare il palco con un mic-drop: "fanculo l'IA".

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob Ferguson

Una battaglia dopo l'altra è il favorito per la stagione dei premi

Il film di Paul Thomas Anderson è stato incoronato Miglior Film dal National Board of Review Awards del 2025, che gli ha conferito anche i premi per Miglior Regista (Paul Thomas Anderson), Miglior Attore protagonista (Leonardo DiCaprio), Miglior Attore non protagonista (Benicio del Toro) e Miglior performance rivelazione (Chase Infiniti).

In aggiunta, Una battaglia dopo l'altra ha vinto il premio di Miglior Film anche ai Gotham Independent Film Awards e ai New York Film Critics Circle Awards, con anche una vittoria per Miglior attore non protagonista per Benicio del Toro. Infine, il film guida le candidature alla prossima edizione dei Golden Globe, con ben nove nomination, fra cui miglior film Comedy o Musical, miglior regista, miglior attore per DiCaprio e miglior sceneggiatura.