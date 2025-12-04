Una battaglia dopo l'altra inarrestabile: miglior film del 2025 anche per la National Board of Review

Terza vittoria consecutiva per Paul Thomas Anderson e il suo Una battaglia dopo l'altra, premiato come miglior film dell'anno anche dalla National Board of Review. Il film ha sbancato portandosi a casa anche riconoscimento per la miglior regia, quello per il miglior attore protagonista, andato a Leonardo DiCaprio, non protagonista, che ha visto premiato Benicio Del Toro, e miglior rivelazione per Chase Infiniti.

Quarta vittoria per Paul Thomas Anderson dopo Vizio di forma (2014), Il filo nascosto (2017) e Licorice Pizza. Terza per DiCaprio, premiato in precedenza per What's Eating Gilbert Grape (1993) e Django Unchained (2012).

Rose Byrne ha vinto il premio come migliore attrice per If I Had Legs I'd Kick You, pellicola targata A24, dopo aver vinto martedì il premio del New York Film Critics Circle. Inga Ibsdotter Lilleaas si è aggiudicata il premio come migliore attrice non protagonista per Sentimental Value di Neon, al suo primo importante riconoscimento.

Joel Edgerton e Kerry Condom in Train Dreams

Premi per I Peccatori e Train Dreams

Oltre ai cinque premi per Una battaglia dopo l'altra, Warner Bros. ha dominato la classifica dei vincitori della National Board of Review grazie al premio per la sceneggiatura originale de I Peccatori andato a Ryan Coogler e al premio per la fotografia di Autumn Durald Arkapaw. La pellicola vampiresca è entrata anche nella top 10.

Bene anche Netflix grazie all'acclamato Train Dreams, vincitore del premio per la sceneggiatura non originale di Clint Bentley e Greg Kwedar, e anche lui in top 10 così come Frankenstein di Guillermo del Toro. In classifica anche Wicked Parte 2 e il film orientale di Brendan Fraser, Rental Family, diretto da Hikari.

Tra le assenze degne di nota figurano Hamnet di Chloe Zhao, la commedia nera sudcoreana No Other Choice di Park Chan-wook, Blue Moon di Richard Linklater e È l'Ultima Battuta? di Bradley Cooper.

La lista completa dei vincitori della National Board of Review 2025

Miglior Film : Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros.)

Miglior Regista : Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros.)

Miglior Attore Protagonista : Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros.)

Miglior Attrice Protagonista : Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (A24)

Miglior Attore Non Protagonista : Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros.)

Miglior Attrice Non Protagonista : Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (Neon)

Miglior Regista Esordiente : Eva Victor, Sorry, Baby (A24)

Miglior Attrice Rivelazione : Chase Infiniti, Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros.)

Miglior Sceneggiatura Originale : Ryan Coogler, I Peccatori (Warner Bros.)

Miglior Sceneggiatura Non Originale : Clint Bentley e Greg Kwedar, Train Dreams (Netflix)

Miglior Film in Animazione : "Arco" (Neon)

Miglior Film Internazionale : Un semplice incidente (Neon)

Miglior Documentario : Cover-Up (Netflix)

Miglior Fotografia : Autumn Durald Arkapaw, I Peccatori (Warner Bros.)

Migliori Stunt : Mission: Impossible - The Final Reckoning (Paramount Pictures)

NBR Freedom of Expression Award: Put Your Soul on Your Hand and Walk (Kino Lorber)

Top 10 (in ordine alfabetico)

"Avatar: Fuoco e Cenere" (20th Century Studios)

"F1" (Apple Original Films/Warner Bros.)

"Frankenstein" (Netflix)

"Jay Kelly" (Netflix)

"Marty Supreme" (A24)

"Rental Family" (Searchlight Pictures)

"I Peccatori" (Warner Bros.)

"Train Dreams" (Netflix)

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Netflix)

"Wicked Parte 2" (Universal Pictures)

Top 5 Films Internazionali (in ordine alfabetico)

"Left-Handed Girl" (Netflix)

"The Love That Remains" (Janus Films)

"L'agente segreto" (Neon)

"Sentimental Value" (Neon)

"Sirāt" (Neon)

Top 5 Documentari (in ordine alfabetico)

"2000 Meters to Andriivka" (PBS)

"Come See Me in the Good Light" (Apple Original Films)

"My Mom Jayne" (HBO Documentary Films)

"Natchez" (Oscilloscope Laboratories)

"Orwell: 2+2=5" (Neon)

Top 10 Film Indipendenti (in ordine alfabetico)