Leonardo DiCaprio: "Il cinema, un dinosauro in via d'estinzione"

Leonardo DiCaprio ha espresso le sue perplessità sul futuro del cinema tradizionale definendolo, in una recente intervista a Variety, in via d'estinzione.

L'attore, che vedremo a settembre in C'era una volta...Hollywood di Quentin Tarantino, ha dichiarato infatti di essere molto preoccupato: "Stiamo entrando in questa era dello streaming in cui le cose sono così immediate e all'improvviso hai un nuovo show, otto episodi di un nuovo show brillante che viene reso disponibile e puoi guardare quasi a giorni alterni"

Dopo aver girato l'ultimo film di Tarantino, Leonardo DiCaprio si è reso conto come il vecchio stile dei registi tradizionali sia ormai raro: "Quindi quando parli di un film girato su pellicola in cui hai tutta Hollywood Boulevard che viene bloccata e trasformata fisicamente nella sua controparte del 1969, senza il minimo uso di CGI, beh, questo è un vero e proprio ritorno ad un'era del cinema che non vedremo più"

Il suo pensiero è simile a quello di molti altre personalità di Hollywood, tra cui Steven Spielberg che si è fatto portavoce del cinema tradizionale, contro quello che oggi vediamo sulle piattaforme come Netflix. A febbraio, durante la cerimonia del Filmmaker Award ai CAS Awards della Cinema Audio Society, il regista ha dichiarato: "Sono fermamente convinto che i cinema debbano esistere per sempre. Adoro la televisione. Adoro l'opportunità. Alcune delle più belle sceneggiature scritte oggi sono nate per la televisione, alcune delle migliori regie arrivano per la televisione, alcune delle migliori performance sono in televisione oggi. Perfino il suono è migliore nelle case oggi più di quanto non lo sia mai stato nella storia, ma non c'è niente come andare in un grande teatro oscuro con persone che non hai mai incontrato prima e lasciare che l'esperienza ti avvolga. È qualcosa in cui tutti crediamo veramente."

C'è davvero il pericolo di perdere la tradizione cinematografica, che fino ad oggi ha contraddistinto i prodotti di Hollywood? Staremo a vedere.