Leonardo DiCaprio e Camila Morrone atterrano in un aeroporto privato in Messico per una fuga romantica (FOTO)

Leonardo DiCaprio e la sua fidanzata, Camila Morrone, si sono recentemente concessi una fuga romantica: le due star sono state avvistate dopo che sono atterrate assieme presso l'aeroporto privato di Los Cabos, in Messico, durante lo scorso fine settimana.

DiCaprio, 47 anni, ha deciso di mettere al primo posto la sua sicurezza personale sfoggiando una mascherina chirurgica con indosso una semplicissima felpa con cappuccio e un berretto blu scuro. Al contrario, Camila, che vanta ben 3 milioni di follower su Instagram, ha fatto si che il suo look fosse a dir poco spettacolare, optando per un classico prendisole bianco e uno splendido cappello.

L'attrice de Il giustiziere della notte ha anche indossato una borsa Rive Gauche Saint Laurent e ha completato il suo look con altri accessori di colore nero. Dopo l'atterraggio, la famosa coppia è stata portata via in limousine verso la loro destinazione finale.

Secondo quanto riferito da varie testate giornalistiche nel corso degli anni, Leonardo DiCaprio e Camila Morrone avrebbero iniziato a frequentarsi nell'ultima parte del 2017 dopo essersi conosciuti a un evento a South Beach, in Florida; anche se la loro prima apparizione pubblica è arrivata soltanto con gli Oscar 2020.