Leonardo DiCaprio: nuovo accordo tra Appian Way e Sony

La casa di produzione di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, Appian Way Productions, ha stretto un nuovo accordo con Sony Pictures Entertainment.

L'obiettivo è produrre nuovi lungometraggi e attualmente sono in fase di sviluppo già due opere, di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Leonardo DiCaprio ha dichiarato: "Per oltre tre decenni nel settore Tom Rothman non ha mai seguito le tradizionali norme di Hollywood. Non ha mai intrapreso la strada facile, apprezza veramente i fimmaker e la loro visione, ed è incredibilmente di sostegno all'esperienza rappresentata dall'andare al cinema. Non potrei essere più entusiasta nell'entrare i una nuova fase di partnership con Sony".

Rothman, a capo di Sony, ha aggiunto: "Ho incontrato per la prima volta l'incredibile talentuoso Leonardo DiCaprio oltre 24 anni fa in occasione di Romeo + Giulietta. Poi siamo partiti insieme sul Titanic e la mia ammirazione per lui in veste di genio a tutto tondo nel settore cinematografico è solamente cresciuto negli anni successivi. I suoi istinti in veste di produttore e attore - sostenuto in modo superbo da Jennifer, sono al servizio del materiale migliore al mondo. Alla Sony sentiamo di aver ottenuto un raro accordo di primo livello, Leonardo nel cinema è quello che rappresentano Michael Jordan e Tom Brady per il basket e il football".