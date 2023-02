L'elefante del mago, le cose più straordinarie sono possibili nel trailer italiano del nuovo film Netflix

L'elefante del mago sarà il prossimo film d'animazione a fare il suo debutto su Netflix, e come ci rivela il trailer ufficiale, la data da segnare sul calendario è 17 marzo.

Il tredicesimo romanzo di Kate DiCamillo, autrice vincitrice di due Newbery Award, arriverà presto sul piccolo schermo in versione animata grazie alla piattaforma streaming Netflix.

L'elefante del mago, così è intitolata l'opera, sarà infatti il prossimo film d'animazione ad approdare sul servizio.

Diretto da Wendy Rogers, vedrà in versione originale un cast composto da grandi attori come Noah Jupe, Bryan Tyree Henry, Benedict Wong, Natasia Demetriou, Pixie Davies, Sian Clifford, Dawn French, Lorraine Toussaint, Mandy Patinkin, Aasif Mandvi, Miranda Richardson e Cree Summer.

"Mentre è alla ricerca della sorella che non vede da tempo, Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l'unica cosa che vuole chiederle è se Adel è ancora viva. Lei gli risponde che dovrà trovare un misterioso elefante e il mago che lo farà apparire. Peter intraprende quindi uno straziante percorso per completare tre incarichi all'apparenza impossibili che trasformeranno per sempre l'aspetto della sua città e gli faranno vivere un'avventura irripetibile" si legge nella sinossi ufficiale de L'elefante del mago.

E voi, lo aggiungerete in watchlist?