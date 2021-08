LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, le foto e il video del set per il ventennale

Il ventesimo anniversario di LEGO Harry Potter verrà celebrato con un incredibile set da collezione che è stato ideato come omaggio all'universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling, di cui sono state condivise le foto, mentre un video permette di ammirarne i dettagli.

I fan potranno acquistare il set Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, dal 2 settembre 2021 presso i LEGO Store e su LEGO.com al prezzo consigliato di 249.99 €.

Il set, grazie ai suoi 3010 pezzi, è davvero ricco di dettagli e permette di seguire le avventure di Harry Potter e dei suoi amici ricreando, oltre ai personaggi, alcuni momenti iconici della saga e degli oggetti più famosi del Wizarding Word.

Al centro del set LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista c'è la civetta Edvige che porta con sé la lettera di Hogwarts con cui si annuncia l'ammissione alla scuola di magia.

Tra gli elementi che sarà possibile ricreare con gli iconici mattoncini anche la bacchetta e gli occhiali di Harry, una rana di cioccolato, un vassoio di pozioni con cinque ampolle e vari ingredienti, il diario di Tom Riddle, il Boccino d'Oro e la sciarpa della scuola, personalizzabile a seconda della Casa di Hogwarts preferita.

Il modellino completo misura oltre 44 cm in altezza, 50 cm in larghezza e 33 cm di profondità. A completare il set, un supporto su misura e una targa celebrativa per il 20° anniversario di LEGO Harry Potter.

A rendere ancora più magico e unico il set, un trio di esclusive minifigure LEGO d'oro, create per la celebrazione del ventennale: Albus Silente, Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid, che rievocano la prima scena di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Nel descrivere il progetto, il designer LEGO Marcos Bessa ha commentato: "La magia senza tempo di Harry Potter continua ad emozionare grandi e piccini, e questo nuovo set LEGO è il nostro modo per celebrare i 20 anni di LEGO Harry Pottere i meravigliosi personaggi e oggetti magici che li hanno rappresentati. Ogni oggetto nel set è pieno di ricordi: dalle vittorie nelle partite di Quidditch, agli ingredienti iconici delle pozioni, per non parlare dell'importante lettera di ammissione. Costruire il set Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, farà emergere nei fan LEGO i tanti e affettuosi ricordi legati al Wizarding World, pronti a venir fuori ogni volta che si ammirerà questo bellissimo modellino".

