Lego: a Bari San Nicola diventa una statua di mattoncini colorati (VIDEO)

È successo a Bari: una statua del Santo Patrono della città, San Nicola, interamente fatta di mattoncini Lego ha fatto la sua comparsa nel sagrato della Basilica. Sarà stato un miracolo, o frutto di duro lavoro?

Ovviamente, la seconda, poiché l'autore Riccardo Zangelmi - l'emiliano unico Lego professional italiano, come riporta anche il Corriere della Sera - ha realizzato la scultura alta due metri ordinatagli dall'associazione barese Be Nicholas, una comunità locale che sta trovando sempre più adepti.

E proprio l'associazione ha realizzato un video in cui viene raccontata la fantastica genesi della statua, che vede un mattoncino Lego fare il giro della città fino a quando, unendosi con altri suoi simili, non verrà a formare la figura del Santo proprio di fronte alle porte della Chiesa.

La statua in Lego di San Nicola sarà il pezzo forte della mostra "A Brick for Nick", evento in programma al Museo Civico di Bari fino al 9 gennaio 2022, organizzata in associazione con Pugliabrick e con il contributo e settimane, in collaborazione con l'associazione Pugliabrick e con il contributo dell'Assessorato alle Culture del Comune di Bari.