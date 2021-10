Legends of Tomorrow: in un video riassunti 100 episodi in 100 secondi

Un video condiviso durante il DC FanDome riepiloga 100 episodi di Legends of Tomorrow in soli 100 secondi, regalando anche qualche anticipazione.

Legends of Tomorrow arriverà a quota 100 episodi e il DC FanDome ha regalato un epico video in cui vengono riassunti in soli 100 secondi.

Il filmato regala anche qualche breve scena della puntata che celebrerà l'importante traguardo e che è stato diretto dall'attrice Caity Lotz.

La centesima puntata di Legends of Tomorrow, intitolata wvrdr_error_100 not found., vedrà nuovamente coinvolti personaggi come Hawkman (Falk Hentschel), Rip Hunter (Arthur Darvill), Professor Martin Stein (Victor Garber), Jefferson "Jax" Jackson (Franz Drameh), Ray Palmer (Brandon Routh), Nora Darhk (Courtney Ford) e Captain Cold (Wentworth Miller). All'appello mancheranno invece Hawkgirl e Heat Wave, interpretati da Ciara Renee e Dominic Purcell.

L'episodio sarà trasmesso su The CW il 27 ottobre e riepilogherà il passato del folle show targato DC ricordando quanto accaduto nelle precedenti stagioni da una prospettiva davvero unica e mostrando dei flashback che sveleranno dei dettagli inediti della storia delle Leggende.